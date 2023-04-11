Размытую грунтовую дорогу в Мурино начнут обустраивать в апреле 2023 года

В Мурино обещают начать строительство дороги на Воронцовском бульваре в апреле 2023 года Фото: СОЦСЕТИ

Жители города Мурино в Ленинградской области который год находятся в ужасе от состояния дорог вдоль Воронцовского бульвара. Точнее, вместо дорог рядом с домами грунтовая тропа, которая превращается в настоящий ком грязи по весте. Так, как только в начале апреля начал сходить снег, на дороге вскрылись огромные ямы, которые затопила вода. В этих ямах застревали не только легковые автомобили, но даже грузовики. Уставшие от такого состояния проезда местные жители обратились в администрацию района.

- Получила сегодня ответ. Грунтовая дорога по Воронцовскому бульвару оказалась бесхозяйной. Вполне ожидаемо. Вечная стройка, ответственных лиц нет, - возмутилась жительница Мурино Оксана Ващенко.

Но стоит отметить, что в ответе администрации говорилось и о том, что все же дорогу собираются облагородить и закатать в асфальт.

- Муниципальный контракт на строительство дороги на участке правой половины дороги вдоль Воронцовского бульвара от Графской улицы до Ручьевского проспекта заключен 31 марта 2023 года, - говорится в ответе администрации.

Отмечается, что по контракту начало работ запланировано на апрель, а окончание строительства - декабрь 2023 года.