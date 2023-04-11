Автобус из Петербурга в Симферополь запустят с 29 апреля

Автобусный маршрут свяжет Петербург и Симферополь Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Автобусные рейсы вновь соединят Санкт-Петербург с российскими курортами. Так, в прошлом году из Северной столицы был запущен автобус в Геленджик. В этом же году появится новое направление - в столицу Крыма Симферополь. Регулярные рейсовые автобусы начнут ходить уже с 29 апреля 2023 года. Об этом сообщили в Смольном.

- Ранее на моей странице «ВКонтакте» просил горожан выбрать, в какие еще города необходимо открыть автобусное сообщение. Лидером голосования стал Симферополь. Благодарю всех, кто принимал участие в опросе, - отметил вице-губернатор города Кирилл Поляков.

Так, новым маршрутом №5894 стал Петербург - Симферополь. Рейсы их Северной столицы будут отправляться каждую неделю по субботам в 7:00 часов утра с автобусного вокзала на Обводном канале. В Симферополь автобус прибудет в воскресенье в 21:00 часов.

Запущенный в прошлом году рейс в Геленджик будет возобновлен. Движение по маршруту №5448 возобновится уже 28 апреля. Из Петербурга автобусы будут отправляться по пятницам в 23:00 часов, а в Геленджике окажутся в воскресенье в 13:00 часов.

Напомним, что купить билеты можно уже сейчас в кассах автобусного вокзала и на сайтах компаний-агрегаторов.