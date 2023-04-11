Расширение зоны платной парковки в Петроградском районе в Санкт-Петербурге с 1 июля 2023 года: Адреса парковки, сколько стоит

Зона платной парковки в Петроградском районе Санкт-Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вскоре начнется расширение зоны платной парковки в Петроградском районе в Санкт-Петербурге с 1 июля 2023 года. Как ранее и сообщали в Смольном, платная стоянка будет расширяться. Летом она появится на Петроградке, позже еще охватит и Васильевский остров. А пока в Петроградском районе полным ходом уже идет подготовка: специалисты уже устанавливают информационные знаки и чертят разметку. Рассказываем, где же начнет работать зона платной парковки с 1 июля.

Зона платной парковки в Петроградском районе Санкт-Петербурга

Платная парковка в Петроградском районе появится на 141 улице. Это все улицы района, кроме территории Крестовского острова. Там платная парковка начнет работать в октябре 2023 года.

Платное парковочное пространство будет размещено на 141 улице, где планируется обустроить порядка 10 тысяч машиномест, 10 процентов из них будут предназначены для машин инвалидов и перевозящих их лиц.

Что касается правил, то пока что все по-старому. Платная парковка будет действовать с 8:00 до 20:00 часов. Один час стоянки обойдется автомобилисту в 100 рублей. Напомним, что в городе собираются ввести поминутный тариф со второго часа стоянки.

Жители района смогут оформить льготное парковочное разрешение резидента стоимостью 1800 рублей в год. Оно будет действовать в границах всего района проживания граждан. Приём документов на оформление парковочных разрешений начнётся за два месяца до начала работы новых парковочных зон - с 1 мая.