Спектакли оскандалившегося из-за поездки в США Данилы Козловского хотят запретить в Петербурге. Вот что ответил Смольный

Актер Данила Козловский. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Появление Данилы Козловского на сцене драмтеатра стало настоящим событием и получило широкий резонанс как в обществе, так и среди политиков. Например, депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия - За правду» Дмитрий Кузнецов обратился в комитет по культуре с просьбой запретить скандальному актеру участвовать в постановках петербургского Малого драматического театра. Ответ от председателя комитета Федора Болтина не заставил себя ждать. Глава культурного совета напомнил, что драмтеатр – федеральное учреждение, а по всем связанным с ним вопросам следует обращаться напрямую в Минкульт. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на депутата.

Брат актера опровергнул его эмиграцию. Фото: СОЦСЕТИ

– Малый драматический театр не находится в ведении Комитета по культуре Петербурга, – прояснил Болтин в беседе с агентством. Скандал вокруг фигуры актера разразился еще год назад. Тогда Данила высказал свое резкое отношение к спецоперации на Украине и напрямую обратился к Владимиру Путину. По мнению актера, которое он опубликовал на своей странице в социальной сети, только Президент сможет решить возникшую ситуацию. А вскоре в СМИ появились сообщения, что Козловский якобы эмигрировал в США и отправился покорять Голливуд. При этом брат актера опроверг слухи и рассказал, что мужчина все это время находился в России и не покидал ее.

Данилу обвиняют в дискредитации российской армии. Фото: СОЦСЕТИ

К слову, в гастрольном графике Данилы уже запланированы спектакли 16 и 20 мая в МХТ имени Чехова в Москве, 20, 21 и 22 мая — в Малом драматическом театре в Питере. В сети Интернет подобное не осталось без внимания: Даниле приписали «нищенское» возвращение из-за бугра. И глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин не прошел мимо разыгравшейся сцены. Он обратился в Генпрокуратуру, чтобы проверить возможно прилетевшего домой актера по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ после его публичных высказываний о СВО.