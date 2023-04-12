В Петербурге отличниками «Тотального диктанта 2023» стали 23 иностранца

8 апреля в Петербурге состоялась всероссийская акция в поддержку русского языка «Тотальный диктант». Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге начали подводить первые итоги Всероссийской акции «Тотальный диктант», в которой 8 апреля 2023 года приняли участие более 10 тысяч человек! Пока известны результаты иностранцев. Они, правда, писали тест Trud и только часть основного текста, посвященные исследователю природы Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву.

- Тест, состоящий из 9 уровней сложности, выполнили студенты, которые изучают русский язык как иностранный, - рассказали «КП» организаторы диктанта. - В Петербурге их было рекордное количество - 77 человек! Это ребята из Китая, Японии, Вьетнама, Узбекистана, Монголии, Казахстана, Эфиопии, Габонской Республики, Конго, Венгрии и Словакии.

Эксперты-филологи отметили прекрасные знания русской словесности у студентов: 28 человек получили за свою работу на «Тотальном диктанте» оценку отлично. Для сравнения, в прошлом году таких было трое (двое из Узбекистана и один - англичанин, примеч.Авт.).

- Не корректно утверждать, что прохождение теста подтверждает уровень знания языка, - отметила координатор участников Тотального диктанта Екатерина Славгородская. - Цель теста Trud - в первую очередь повышение интереса к изучению русского языка. И, конечно, удовольствие от самого процесса!

Отметим, что тестирование иностранцев в Петербурге проходило в филиалах РГПУ им. А. И. Герцена – в «Русском доме» и на Лиговском проспекте. Награждение лучших из них состоится 24 апреля в Главном Штабе Эрмитажа.

СПРАВКА «КП»

Тест TRUD – это версия «Тотального диктанта» для тех, кто изучает русский язык как иностранный. Он состоит из 9 уровней сложности. Форма проверки грамотности адаптирована для людей со знанием русского языка от уровня А-1 до С-2. Самые смелые иностранцы выполняют 10 задание и пишут под диктовку выдержку из основного диктанта для россиян.