Фонтаны в Петербурге начнут работать с 22 апреля

Сезон фонтанов в Петербурге начнется 22 апреля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Совсем скоро в Санкт-Петербурге начнется сезон фонтанов. Летний сезон в этом году начнется 22 апреля. В этот день специалисты запустят сразу 71 сооружение, в том числе фонтаны в Южно-Приморском парке Победы, парке 300-летия Санкт-Петербурга, комплекс у Российской национальной библиотеки и другие. Об этом сообщили в Смольном.

- Фонтаны - один из символов нашего города. После снежной и долгой зимы необходимо проверить каждое сооружение, благоустроить территорию, чтобы к майским праздникам все они работали, дарили отдых и хорошее настроение петербуржцам и гостям города, - сказал губернатор Александр Беглов.

Сейчас специалисты заканчивают подготовку к началу сезона: проверяют работу всех систем, проводят очистку сооружений после зимы, чистят чаши, убирают мусор, устанавливают съемные насадки. На данный момент уже полностью готовы к запуску фонтаны «Слава» в Московском парке Победы, комплекс на площади у Российской национальной библиотеки, фонтаны в саду Сан-Галли, на проспекте Стачек, на Первомайской улице в Шушарах, в саду имени 30-летия Октября в Невском районе.

Напомним, что работать фонтаны в Петербурге будут каждый день с 9:00 до 21:00. Специалисты "Водоканала" настоятельно напоминают горожанам, что купаться в фонтанах нельзя. Это может навредить как самим конструкциям, так и опасно для горожан.