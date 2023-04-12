Работа общественного транспорта на Пасху 2023 в Санкт-Петербурге: Будут ли ходить автобусы ночью

Работа общественного транспорта на Пасху 2023 в Санкт-Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В воскресенье, 16 апреля 2023 года, православные верующие отметят светлый праздник Пасху. В Санкт-Петербурге в честь этого пройдут богослужения. Первые начнутся уже в полночь в ночь на 16 апреля. В связи с этим мы узнали, как будет организована работа общественного транспорта на Пасху 2023 в Санкт-Петербург.

Работа общественного транспорта на Пасху 2023 в Санкт-Петербурге

Как сообщили в комитете по транспорту Северной столицы, организовывать ночное движение общественного транспорта не планируется. Не будет ни ночного метро, ни ночных автобусов. Поэтому, отправляясь на ночное богослужение в честь Пасхи, лучше всего выбрать храм в пешей доступности от дома.

Однако все же в связи с праздником планируется усилить движение наземного транспорта в дневное время. На данный момент комитет согласовывает расписание, которое будет опубликовано чуть позже.