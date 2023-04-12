Законодательное собрание вручило знак почетного мецената Петербурга. Фото: предоставлено пресс-службой Setl Group.

В Санкт-Петербурге Законодательное собрание города выбрало почетного мецената Северной столицы. В этот раз парламент отметил компанию, которая на протяжении многих лет поддерживала петербуржцев, вкладываясь в ремонт детских садов, школ и больниц. Об этом стало известно 12 апреля 2023 года.

- ЗакС присвоил звание «Почетный меценат Санкт-Петербурга» холдингу Setl Group за заслуги перед городом и его жителями, - рассказали в компании.

Setl Group уже много лет поддерживает значимые благотворительные проекты Петербурга. Помимо ремонтных работ, холдиг занимается помощью фондам, которые поддерживают детей-сирот с тяжелой инвалидностью и детей, больных онкологией. Каждый год компания выделяет на благотворительные проекты в городе несколько десятков миллионов рублей.

Кроме того, компания не раз участвовала в строительстве и восстановлении храмов, помогая с реставрацией церквей, относящихся к объектам культурного наследия Северной столицы. Холдинг занимается сохранением и благоустройством монументов и памяти в целом о Великой Отечественной войне. Так, в начале 2023 года компания помогла выйти в свет детской книге о собаке, которая во время блокады Ленинграда спасла четыре семьи.

Сотрудники компании не отстают, каждый год они участвуют в акции «День донора», помогают собирать средства для помощи пожилым людям, а также животным из городских приютов.