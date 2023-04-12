Петербург второй год перевыполняет планы по застройке

ЖК «Лайнеръ». Фото: пресс-служба «РСТИ».

Девелоперы в Петербурге снова бьют рекорды. По данным пресс-службы Смольного, в 2022 году в эксплуатацию ввели 3 миллиона 466 тысяч квадратных метров жилья. Это почти 1400 домов и более 70 тысяч квартир. План перевыполнен почти на 8%. Примерно столько же построили и сдали годом ранее.

В тройку «лидеров» входят Приморский, Выборгский и Московский районы. Активно развиваются Красногвардейский, Красносельский и Невский районы. Последний, по словам девелоперов, является самым перспективным в Петербурге. Интересные объекты здесь появятся уже в ближайшие годы.

Так, на Октябрьской набережной идет строительство нового жилого комплекса комфорт-класса «Лайнеръ». Холдинг «РСТИ» («Росстройинвест») возводит дом на две секции высотой от 12 до 17 этажей. В проекте — 271 квартира общей площадью 12,9 тысяч квадратных метров. Предусмотрен подземный паркинг на 151 машин.

В комплексе будут и квартиры-студии для молодых покупателей, и просторные «трешки», где с комфортом сможет разместиться пара с детьми.

Планировки самые разные — есть студии с двумя окнами, квартиры с террасами или с окном в ванной комнате, что является редкостью для Петербурга.

Терраса ЖК «Лайнеръ». Фото: пресс-служба «РСТИ».

На двух верхних этажах высота потолков будет достигать 3.11 метров. Дом расположен на берегах Невы, так что красивые виды будущим жильцам обеспечены.

Покупатели смогут выбрать вариант отделки — чистовая или предчистовая (white box), а также приобрести жилье без отделки. Цена за студии начинается от 4.9 миллионов рублей. Доступна ипотека и рассрочка. ЖК «Лайнеръ» должны сдать в 3 квартале 2025 года.

По мнению экспертов, сейчас в Невском районе сложилась уникальная ситуация. Здесь все еще можно вполне недорого приобрести квартиру — и это будут не гигантские дома за КАДом, а симпатичный вариант с видом на Неву. Не стоит забывать и о таких бонусах, как петербургская прописка и развитая инфраструктура — от садиков до поликлиник.

Перспективным Невский район делает и строительство Восточного скоростного диаметра от ЗСД до Союзного проспекта, которое идет полным ходом. Первый участок, от ЗСД до Витебского проспекта, должны открыть уже в 2024 году. В рамках нового проекта появится еще один мост через Неву, вдоль Финляндского железнодорожного моста. Он свяжет правый и левый берег в районе улиц Фаянсовая и Зольная.

В целом, Невский район ожидает масштабный редевелопмент — на месте старых промышленных предприятий появятся новые объекты. А это значит, что район будет привлекать все больше молодых и социально активных горожан.