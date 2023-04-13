Где купить корюшку в Санкт-Петербурге 2023: Адреса точек продаж по районам города

Где купить корюшку в Санкт-Петербурге 2023 Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Корюшка - настоящий бренд Санкт-Петербурга. Рыбка настолько популярна, что в апреле-мае ее начинают подавать в самых роскошных ресторанах, как деликатес. Уникальность корюшки в ее необыкновенном запахе - у свежей рыбки аромат огурца. Полакомиться корюшкой весной - это настоящая традиция. С 15 апреля в Северной столице откроются 42 официальные точки продажи рыбки. Рассказываем, где купить корюшку в Санкт-Петербурге 2023. Публикуем все адреса по районам.

Где купить корюшку в Санкт-Петербурге 2023

В 2023 году в Санкт-Петербурге официально откроются 42 точки продажи корюшки. Работать они будут с 15 апреля по 31 мая. Цены на корюшку не зафиксированы, но обычно килограмм обходится в 500-800 рублей в зависимости от размера рыбки. Так, публикуем адреса точек продаж корюшки по районам:

Василеостровский район

– улица Кораблестроителей, участок 159 (у д. 21, корп.1, литера А)

Выборгский район

– Выборгское шоссе, участок 52 (северо-восточнее дома 1, литера А)

– Выборгское шоссе, участок 53 (северо-западнее дома 1, литера А)

– 2-й Муринский проспект, участок 56 (северо-западнее пересечения с Институтским пр.)

– проспект Тореза, д. 2

– проспект Художников, участок 109 (юго-западнее пересечения с пр. Луначарского)

Калининский район

– проспект Просвещения, участок 105 (северо-восточнее д. 86, корп. 1, лит. А по пр. Просвещения)

– улица Ольги Форш (юго-западнее д. 15, корп. 1, лит. А по ул. Ольги Форш)

– Бестужевская улица (угол Бестужевской ул. и Замшиной ул.)

– Замшина улица (севернее д. 27, корп. 1, лит. А по Замшиной ул.)

Кировский район

– улица Генерала Симоняка, участок 112 (у дома 9, литера А)

– улица Солдата Корзуна, участок 132 (у дома 40, литера А)

– Автовская улица, участок 129 (у д. 3)

– Краснопутиловская улица, участок 116 (у дома 13, литера А)

– Краснопутиловская улица, участок 117 (у д. 29)

– проспект Ветеранов, д. 78 (угол пр. Ветеранов и ул. Солдата Корзуна)

– перекресток проспекта Ветеранов и улицы Лени Голикова, возле д. 53

Красногвардейский район

– проспект Наставников, д. 21, литера А (Санкт-Петербург, проспект Наставников, участок 64 (юго-западнее дома 21, литера А по проспекту Наставников))

– Пискаревский проспект, участок 69 (северо-восточнее дома 39, литера А по Пискарёвскому проспекту)

– Индустриальный проспект, участок 111 (юго-западнее дома 27, литера А по Индустриальному проспекту)

– проспект Наставников (пр. Наставников, д. 38)

– Таллинская улица (Таллинская улица, дом 7, литера Л)

– Заневский проспект, участок 98 (у дома 45, литера А по Заневскому проспекту)

Красносельский район

– улица Партизана Германа, участок 72, (напротив дома 22, литера А)

– улица Маршала Захарова, участок 104, (у дома 21, литера А)

– улица Котина, участок 29, (у дома 2, корпус 1, литера А)

– муниципальный округ Горелово, территория Торики, Аннинское шоссе, участок 26, («кольцо» автобуса 442)

– город Красное Село, проспект Ленина, у д. 85 по пр. Ленина (ул. Свободы, участок 8)

– город Красное Село, Театральная улица, участок 5, (севернее дома 6, литера А)

Московский район

– Звездная улица, участок 125, (у д. 16, литера А)

Невский район

– улица Дыбенко, участок 115 (севернее д. 27, корп. 4, литера А)

– улица Дыбенко, участок 170 (северо-восточнее д. 27, корп. 4, литера А)

– проспект Солидарности, участок 26 (северо-восточнее д. 11, корп. 1, литера А)

Приморский район

– улица Уточкина, д. 3, корп. 1

– Серебристый бульвар, у д. 20

– Вербная улица, участок 2 (юго-западнее пересечения с Новоколомяжским пр.)

– Вербная улица, д. 19

Пушкинский район

– поселок Шушары, территория Славянка, Ростовская улица, участок 6 (у д. 17/4 на перекрестке с Туровской ул.)

Фрунзенский район

– Будапештская улица, участок 171 (юго-восточнее дома 71, корпус 1, литера А по Будапештской улице)

– Будапештская улица, участок 291 (юго-западнее дома 12/100, корпус 1, литера А по улице Ярослава Гашека)

– улица Олеко Дундича, участок 64 (юго-восточнее дома 34, корпус 1, литера А по улице Олеко Дундича)

Центральный район

– Воскресенская набережная (севернее д. 6-8, лит. А по Воскресенской наб.)