Где купить корюшку в Санкт-Петербурге 2023: Адреса точек продаж по районам города

Где купить корюшку в Санкт-Петербурге 2023
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Корюшка - настоящий бренд Санкт-Петербурга. Рыбка настолько популярна, что в апреле-мае ее начинают подавать в самых роскошных ресторанах, как деликатес. Уникальность корюшки в ее необыкновенном запахе - у свежей рыбки аромат огурца. Полакомиться корюшкой весной - это настоящая традиция. С 15 апреля в Северной столице откроются 42 официальные точки продажи рыбки. Рассказываем, где купить корюшку в Санкт-Петербурге 2023. Публикуем все адреса по районам.
В 2023 году в Санкт-Петербурге официально откроются 42 точки продажи корюшки. Работать они будут с 15 апреля по 31 мая. Цены на корюшку не зафиксированы, но обычно килограмм обходится в 500-800 рублей в зависимости от размера рыбки. Так, публикуем адреса точек продаж корюшки по районам:
Василеостровский район
– улица Кораблестроителей, участок 159 (у д. 21, корп.1, литера А)
Выборгский район
– Выборгское шоссе, участок 52 (северо-восточнее дома 1, литера А)
– Выборгское шоссе, участок 53 (северо-западнее дома 1, литера А)
– 2-й Муринский проспект, участок 56 (северо-западнее пересечения с Институтским пр.)
– проспект Тореза, д. 2
– проспект Художников, участок 109 (юго-западнее пересечения с пр. Луначарского)
Калининский район
– проспект Просвещения, участок 105 (северо-восточнее д. 86, корп. 1, лит. А по пр. Просвещения)
– улица Ольги Форш (юго-западнее д. 15, корп. 1, лит. А по ул. Ольги Форш)
– Бестужевская улица (угол Бестужевской ул. и Замшиной ул.)
– Замшина улица (севернее д. 27, корп. 1, лит. А по Замшиной ул.)
Кировский район
– улица Генерала Симоняка, участок 112 (у дома 9, литера А)
– улица Солдата Корзуна, участок 132 (у дома 40, литера А)
– Автовская улица, участок 129 (у д. 3)
– Краснопутиловская улица, участок 116 (у дома 13, литера А)
– Краснопутиловская улица, участок 117 (у д. 29)
– проспект Ветеранов, д. 78 (угол пр. Ветеранов и ул. Солдата Корзуна)
– перекресток проспекта Ветеранов и улицы Лени Голикова, возле д. 53
Красногвардейский район
– проспект Наставников, д. 21, литера А (Санкт-Петербург, проспект Наставников, участок 64 (юго-западнее дома 21, литера А по проспекту Наставников))
– Пискаревский проспект, участок 69 (северо-восточнее дома 39, литера А по Пискарёвскому проспекту)
– Индустриальный проспект, участок 111 (юго-западнее дома 27, литера А по Индустриальному проспекту)
– проспект Наставников (пр. Наставников, д. 38)
– Таллинская улица (Таллинская улица, дом 7, литера Л)
– Заневский проспект, участок 98 (у дома 45, литера А по Заневскому проспекту)
Красносельский район
– улица Партизана Германа, участок 72, (напротив дома 22, литера А)
– улица Маршала Захарова, участок 104, (у дома 21, литера А)
– улица Котина, участок 29, (у дома 2, корпус 1, литера А)
– муниципальный округ Горелово, территория Торики, Аннинское шоссе, участок 26, («кольцо» автобуса 442)
– город Красное Село, проспект Ленина, у д. 85 по пр. Ленина (ул. Свободы, участок 8)
– город Красное Село, Театральная улица, участок 5, (севернее дома 6, литера А)
Московский район
– Звездная улица, участок 125, (у д. 16, литера А)
Невский район
– улица Дыбенко, участок 115 (севернее д. 27, корп. 4, литера А)
– улица Дыбенко, участок 170 (северо-восточнее д. 27, корп. 4, литера А)
– проспект Солидарности, участок 26 (северо-восточнее д. 11, корп. 1, литера А)
Приморский район
– улица Уточкина, д. 3, корп. 1
– Серебристый бульвар, у д. 20
– Вербная улица, участок 2 (юго-западнее пересечения с Новоколомяжским пр.)
– Вербная улица, д. 19
Пушкинский район
– поселок Шушары, территория Славянка, Ростовская улица, участок 6 (у д. 17/4 на перекрестке с Туровской ул.)
Фрунзенский район
– Будапештская улица, участок 171 (юго-восточнее дома 71, корпус 1, литера А по Будапештской улице)
– Будапештская улица, участок 291 (юго-западнее дома 12/100, корпус 1, литера А по улице Ярослава Гашека)
– улица Олеко Дундича, участок 64 (юго-восточнее дома 34, корпус 1, литера А по улице Олеко Дундича)
Центральный район
– Воскресенская набережная (севернее д. 6-8, лит. А по Воскресенской наб.)