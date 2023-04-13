ЕГЭ-2023 в Санкт-Петербурге: Даты проведение экзаменов

ЕГЭ-2023 в Санкт-Петербурге
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Традиционно в конце мая выпускники 11-х классов школ начинают сдавать единый государственный экзамен. Как обычно ЕГЭ будет разделено на три этапа. Минпросвещения утвердило расписание проведения ЕГЭ-2023 в Санкт-Петербурге. Публикуем точные даты проведения ЕГЭ в 2023 году.
Расписание ЕГЭ в основной период:
В основной период экзамены сдают выпускники 11-х классов школ без академических задолжностей.
26 мая – география, литература, химия;
29 мая – русский язык;
1 июня – математика базового и профильного уровней;
5 июня – история, физика;
8 июня – обществознание;
13 июня – биология, иностранные языки (письменная часть);
16 и 17 июня – иностранные языки (устная часть);
19 и 20 июня – информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).
Расписание экзаменов в резервные сроки:
Резервные сроки предоставляются для тех учеников, которые получили неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных предметов, а также те, кто болел или не смог прийти на экзамен по другой уважительной причине, подтвержденной документально.
12 апреля – география, химия, информатика и ИКТ, иностранные языки (устная часть), история;
14 апреля – иностранные языки (письменная часть), литература, физика, обществознание, биология;
17 апреля – русский язык;
19 апреля – математика базового и профильного уровней;
22 июня – русский язык;
23 июня – география, литература, иностранные языки (устная часть);
26 июня – математика базового и профильного уровней;
27 июня – иностранные языки (письменная часть), биология, информатика и ИКТ;
28 июня – обществознание, химия;
29 июня – история, физика;
1 июля – по всем учебным предметам;
19 сентября – русский язык, ЕГЭ по математике базового уровня.
Расписание экзаменов в досрочный период:
20 марта – география, литература;
23 марта – русский язык;
27 марта – математика базового и профильного уровней;
30 марта – иностранные языки (письменная часть), биология, физика;
3 апреля – иностранные языки (устная часть);
6 апреля – обществознание, информатика и ИКТ;
10 апреля – история, химия.
Расписание экзаменов в дополнительный период:
6 сентября – русский язык;
12 сентября – математика базового уровня.