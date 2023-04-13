ЕГЭ-2023 в Санкт-Петербурге: Даты проведение экзаменов

ЕГЭ-2023 в Санкт-Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Традиционно в конце мая выпускники 11-х классов школ начинают сдавать единый государственный экзамен. Как обычно ЕГЭ будет разделено на три этапа. Минпросвещения утвердило расписание проведения ЕГЭ-2023 в Санкт-Петербурге. Публикуем точные даты проведения ЕГЭ в 2023 году.

ЕГЭ-2023 в Санкт-Петербурге

Расписание ЕГЭ в основной период:

В основной период экзамены сдают выпускники 11-х классов школ без академических задолжностей.

26 мая – география, литература, химия;

29 мая – русский язык;

1 июня – математика базового и профильного уровней;

5 июня – история, физика;

8 июня – обществознание;

13 июня – биология, иностранные языки (письменная часть);

16 и 17 июня – иностранные языки (устная часть);

19 и 20 июня – информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).

Расписание экзаменов в резервные сроки:

Резервные сроки предоставляются для тех учеников, которые получили неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных предметов, а также те, кто болел или не смог прийти на экзамен по другой уважительной причине, подтвержденной документально.

12 апреля – география, химия, информатика и ИКТ, иностранные языки (устная часть), история;

14 апреля – иностранные языки (письменная часть), литература, физика, обществознание, биология;

17 апреля – русский язык;

19 апреля – математика базового и профильного уровней;

22 июня – русский язык;

23 июня – география, литература, иностранные языки (устная часть);

26 июня – математика базового и профильного уровней;

27 июня – иностранные языки (письменная часть), биология, информатика и ИКТ;

28 июня – обществознание, химия;

29 июня – история, физика;

1 июля – по всем учебным предметам;

19 сентября – русский язык, ЕГЭ по математике базового уровня.

Расписание экзаменов в досрочный период:

20 марта – география, литература;

23 марта – русский язык;

27 марта – математика базового и профильного уровней;

30 марта – иностранные языки (письменная часть), биология, физика;

3 апреля – иностранные языки (устная часть);

6 апреля – обществознание, информатика и ИКТ;

10 апреля – история, химия.

Расписание экзаменов в дополнительный период:

6 сентября – русский язык;

12 сентября – математика базового уровня.