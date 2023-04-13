Подросток устроил стрельбу в школе Петербурга

В школе Петербурга, где произошла стрельба, работает полиция. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полицейские Петербурга разбираются в происшествии с подростком, устроившим стрельбу в школе № 633. Ребенок принес с собой на учебу пневматический пистолет. Сначала он выстрелил из него на улице до первого урока, а потом прямо в здании учреждения после урока. Все происходило днем 13 апреля на проспекте Науки в Калининском районе.

- Значительных травм ни у кого не было. Только ранения легкой степени, - сообщает источник spb.kp.ru в правоохранительных органах.

Мальчик заявил, что начал стрелять просто ради шутки. По предварительной информации, подростку 16 лет. Ранения получили два восьмиклассника и два семиклассника.

Пистолет, из которого стрелял школьник. Фото: СУ СКР по Петербургу

- Все четверо детей отправлены в больницу для оказания медицинской помощи. Стрелок доставлен в отдел полиции для разбирательства, куда также приглашен его отец, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

ЧП в школе 663 в Петербурге произошло утром 13 апреля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В происшествии разбираются сотрудники полиции и Следственного комитета. На месте работают медики, которые помогают пострадавшим школьникам.