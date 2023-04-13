Подросток устроил стрельбу в школе Петербурга

В школе Петербурга, где произошла стрельба, работает полиция.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Полицейские Петербурга разбираются в происшествии с подростком, устроившим стрельбу в школе № 633. Ребенок принес с собой на учебу пневматический пистолет. Сначала он выстрелил из него на улице до первого урока, а потом прямо в здании учреждения после урока. Все происходило днем 13 апреля на проспекте Науки в Калининском районе.
- Значительных травм ни у кого не было. Только ранения легкой степени, - сообщает источник spb.kp.ru в правоохранительных органах.
Мальчик заявил, что начал стрелять просто ради шутки. По предварительной информации, подростку 16 лет. Ранения получили два восьмиклассника и два семиклассника.
Пистолет, из которого стрелял школьник. Фото: СУ СКР по Петербургу
- Все четверо детей отправлены в больницу для оказания медицинской помощи. Стрелок доставлен в отдел полиции для разбирательства, куда также приглашен его отец, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
ЧП в школе 663 в Петербурге произошло утром 13 апреля.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В происшествии разбираются сотрудники полиции и Следственного комитета. На месте работают медики, которые помогают пострадавшим школьникам.