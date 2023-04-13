Стрельба в школе №633 Санкт-Петербурга 13 апреля 2023: Что известно о ЧП, есть ли пострадавшие

Стрельба в школе 633 Санкт-Петербурга 13 апреля 2023 Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Звуки выстрелов прозвучали в школе на проспекте Науки в Калининском районе Санкт-Петербурга. Стрелял ученик девятого класса. Парень устроил настоящий переполох в учебном заведении, решив устроить дурацкую шутку. В итоге все обернулось серьезными последствиями. Рассказываем последние новости о том, как произошла стрельба в школе №633 Санкт-Петербурга 13 апреля 2023 года, что известно на данный момент о ЧП и есть ли пострадавшие.

Стрельба в школе 633 Санкт-Петербурга 13 апреля 2023

Стрельбу в школе №633 в Санкт-Петербурге устроил 16-летий ученик девятого класса. Известно, что мальчик состоит на учете в ПНД. По предварительным данным, у него за плечами есть кража автомобильных колес.

Парень принес в школу пневматический пистолет. Стрелять он решил в детей помладше рядом со школьными туалетами. Резиновыми пулями досталось восьмиклассникам. Пострадали две девочки и два мальчика. У школьников остались синяки и царапины.

По официальным данным главного управления МВД Петербурга и Ленинградской области, перед началом учебного дня девятиклассник на подходе к школе он выстрелил в двух семиклассников. После первого урока он обстрелял двух детей у туалета.

- Все четверо детей отправлены в больницу для оказания медицинской помощи. Стрелок доставлен в отдел полиции для разбирательства, куда также приглашён его отец, - сообщили в полиции.

В администрации Калининского района пояснили, что пистолет был пластмассовый, поэтому его не засекли металлодетекторы.

Сейчас на месте уже работают сотрудники полиции. Они разбираются в произошедшем. Устанавливаются все детали ЧП.