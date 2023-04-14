На торги выставляется… Сказ о том, как защитное сооружение сдавали в аренду

УФАС выявило нарушения в организации торгов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За примерами далеко ходить не надо. В один из мартовских дней этого года стратегический бомбардировщик ВВС США B-52Н Stratofortress, по сообщениям СМИ, сымитировал учебный удар по Санкт-Петербургу. Он совершил маневр над Балтикой примерно в двухстах километрах от мегаполиса. Есть, как говорится, о чем задуматься! Неудивительно, что все чаще и на разных уровнях о значении защитных сооружений гражданской обороны сейчас говорят и пишут как в России, так и в городе на Неве.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Термин «гражданская оборона» в последнее время словно обрел второе дыхание. Он хорошо был известен во времена СССР, когда и школьников, и студентов, и взрослых на предприятиях учили правильно реагировать на такие, например, команды, как «вспышка слева» или «вспышка справа». Реальных вспышек не было, но все знали: как в случае угрозы населению действовать, куда бежать, где укрываться.

Прошли десятилетия. И сегодня большей части молодежи младше тридцати едва ли известно, что при команде «газы» положено не смеяться, а быстро искать и надевать противогаз.

В нынешнее, прямо скажем, неспокойное время проблемы защиты граждан от возможных угроз вновь включены в горячую повестку дня. В октябре прошлого года вышел Указ Президента России № 757, в котором, в частности, обращено внимание руководителей субъектов Федерации на осуществление комплекса мер в сфере территориальной и гражданской обороны.

Документ активизировал работу по проверке и инвентаризации фонда таких объектов в регионах по всей стране. Как оказалось, долгие периоды спокойной жизни не лучшим образом отразились на многих подземных сооружениях, специально оборудованных подвалах и помещениях. В Петербурге журналисты посетили несколько бомбоубежищ и местами наткнулись на сломанные вентиляционные шахты, затопленные и заваленные мусором помещения. В некоторых случаях объекты оказались вовсе разрушены.

Как бы то ни было, в этом востребованном заново хозяйстве стали разбираться и наводить порядок. В нашем городе, как и в других субъектах страны, был создан реестр защитных сооружений, которые стали опорной базой для региона. По данным некоторых СМИ, в него включено примерно 5 тысяч объектов.

Чтобы под лихую руку «ликвидаторства» не попали вместе с совершенно непригодными для использования помещениями и вполне пригодные для защиты граждан объекты, 26 декабря оперативным штабом Санкт-Петербурга было принято еще одно важное решение. Оно предписывало временно, с учетом вышеназванного президентского указа приостановить списание защитных сооружений ГО на территории города.

Рядом с защитным сооружением — жилой массив (снимок сделан зимой). Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПЕРЕД САМЫМ НОВЫМ ГОДОМ

На фоне всех этих серьезных событий совершенно тихо и незаметно 28 декабря, то есть перед самым новым, 2023 годом, прошли торги по передаче в хозяйственный оборот, то бишь в аренду, защитного сооружения на Киевской улице, 5. Цель тендера - использование убежища гражданской обороны под нежилые цели с правом пользования земельным участком, который занят этим объектом ГО.

Инициатором торгов стало Межрегиональное территориальное управление (МТУ) Росимущества по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. К организации конкурса были привлечены ООО «БРО» в качестве специализированной организации и электронная торговая площадка (ООО «Тендерные технологии»).

К торгам был допущен единственный участник, который ни до торгов, ни после них (по свидетельствам персонала компании, отвечающей за хранение объекта) даже не появился посмотреть, а что он, собственно, берет в аренду. Именно с этим участником буквально в течение одного рабочего дня МТУ Росимущества заключило договор. Это произошло в первый день после праздников. По этой причине торги были признаны несостоявшимися.

Невольно пострадавшим во всей этой истории стало акционерное общество «Центропттекстиль» - официальный правопреемник еще ленинградского предприятия оптовой торговли «Ростекстильторг» и многолетний хранитель вышеназванного объекта гражданской обороны. Документы эти права подтверждают.

- План приватизации имущества утвержден председателем КУГИ мэрии Санкт-Петербурга и подтвержден решением Регистрационной палаты города. Среди недвижимого имущества предшественника оказалось и защитное сооружение. Оно не подлежало приватизации, поэтому с нами в октябре 1996 года был заключен договор о правах и обязанностях по содержанию и сохранению объекта гражданской обороны. С тех пор мы свои обязанности старались добросовестно выполнять. Бывали проверки контролирующих органов. На указанные недостатки и замечания мы реагировали: за свой счет убирали, красили, ремонтировали, исправляли все, что нам предписывали, - рассказывает генеральный директор акционерного общества «Центропттекстиль» Андрей Зуев. - Кстати, мы неоднократно обращались в МТУ Росимущества с просьбой предоставить бомбоубежище в аренду, однако нам отказали. Согласитесь, содержать за свой счет объект гражданской обороны в течение 27 лет - это и ответственность, и нагрузка.

Генеральный директор АО «Центропттекстиль» Андрей Зуев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кстати, компания «Центропттекстиль» именно сохраняла подшефный объект, а не использовала его для других, коммерческих целей. О том, что защитное сооружение будет выставлено на торги и пущено в хозяйственный оборот, руководство предприятия узнало в конце ноября прошлого года.

- Это было как гром среди ясного неба. Получили от МТУ Росимущества уведомление: мол, в отношении бомбоубежища принято решение провести открытые торги на право заключения договора аренды с последующим расторжением договора хранения с компанией «Центропттекстиль». Честно говоря, мы рассчитывали, что команде, которая столько лет занималась объектом, зачтется проделанная работа. Наверное, в таких случаях обычно принято первое предложение по аренде сделать предприятию, уже имеющему определенный опыт эксплуатации объекта. А если даже не так, то официально пригласить к участию в тендере и создать для этого нормальные условия, - продолжает Андрей Зуев. - Однако, судя по тому как проводились торги, возникают серьезные вопросы и к МТУ Росимущества, и к фирме «БРО», с которой управление заключило договор об их проведении. Вот тогда мы и обратились с жалобой на вероятные нарушения в органы Федеральной антимонопольной службы. Рассмотрением заявления занималось УФАС по Санкт-Петербургу.

На вопрос, почему «Центропттекстиль» сам не подал заявку на конкурс, Андрей Зуев отвечает: договор, который заключен с предприятием, никто не расторгал, он продолжает действовать.

- Что же, мы сами должны его разорвать и подавать заявку на участие в тендере? Как то это не по правилам законопослушного юридического лица. Зато были другие компании, которые подавали заявки организаторам конкурса. Их с помощью определенных технических манипуляций просто к участию не допустили.

- Могу, например, назвать петербургскую компанию «Галерея»: ее руководство тоже было возмущено и обратилось в УФАС, - добавляет Андрей Зуев.

УФАС УПОЛНОМОЧЕНО ЗАЯВИТЬ

УФАС по Санкт-Петербургу предновогодний тендер без внимания не оставило. Первыми отклик ведомства получили в ООО «Галерея»: комиссия УФАС пришла к выводу о нарушении организатором торгов части 1 статьи 17 Закона о конкуренции. А как следует проводить торги, в решении ведомства тоже разъяснено четко и понятно: «Действуя разумно и добросовестно, имея целью привлечь наибольшее количество участников торгов, реализовать права аренды федерального имущества по наиболее высокой цене…» Следует также «руководствоваться объективными критериями, такими как эффективность; удобство и простота регистрации; безопасность; количество зарегистрированных пользователей, доступность участия в торгах и т. д.».

Судя по всему, этими ключевыми условиями организаторы конкурса при одном зарегистрированном участнике пренебрегли.

Комиссия УФАС указала МТУ Росимущества по Санкт-Петербургу и Ленобласти на необходимость контроля за действиями привлеченных к конкурсу организаций.

В итоге жалоба ООО «Галерея» была признана обоснованной. В предписании УФАС потребовало от МТУ Росимущества по Санкт-Петербургу и Ленобласти, оператора электронной площадки ООО «Тендерные технологии», специализированной организации ООО «БРО», аннулировать проведенный аукцион и представить доказательства исполнения предписания в антимонопольный орган.

Решение УФАС по жалобе компании «Центропттекстиль» полностью подтвердило нарушения, допущенные в ходе проведения тендера.

Внутри убежища всегда есть запас воды. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ВЕРЬ ГЛАЗАМ СВОИМ!

Как говорят, одно дело, услышать, а совсем другое - увидеть своими глазами. Поэтому журналисты «Комсомолки» решили, вооружившись, как в репортерской песне поется, «лейкой и блокнотом», побывать на объекте и убедиться, насколько он пригоден для использования.

Скажу честно: мы серьезных неудобств там не ощутили. Не апартаменты, но место вполне пригодное для временного пребывания. В помещении может располагаться несколько сот человек, есть действующая система воздухообмена, обеспечения водой. Полагаю, посмотрев снимки, сделанные фотокорреспондентом, читатели убедятся, что мы не грешим истиной. Информируем, как оно есть на самом деле.

Вместе с тем еще в начале марта этого года редакция направляла письмо в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, где отмечались и выявленные нарушения в проведении конкурса, организованного МТУ Росимущества, и необходимость обратить на объект более пристальное внимание. Ответ по электронной почте получили более чем оперативно, но удивило совсем другое обстоятельство: он был не на бланке ведомства и даже без указания должностного лица или хотя бы исполнителя документа. Другого ответа редакция не получила.

А по существу дела, приходится констатировать: в ответе на запрос редакции ситуацию с нарушениями в ходе организации и проведения торгов и определение ФАС в адрес МТУ Росимущества вышестоящее ведомство оставило без внимания. Зато значительная часть официального ответа посвящена критике и замечаниям в адрес АО «Центропттекстиль»: мол, компания плохо следит за объектом. В ответе также содержались ссылки на мнение Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу, в котором отмечалось якобы неправомерное использование защитного сооружения на Киевской улице.

Поскольку ответ из Росимущества был, можно сказать, безымянным, мы решили уточнить ситуацию в органах МЧС, куда направили очередные запросы. В официальном ответе Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу было подтверждено, что объект находится в федеральной собственности, но добавили, что в мирное время его можно использовать в интересах экономики и обслуживания населения. Однако, спасибо управлению, дело разъяснением не закончилось.

В конце марта нам позвонили из компании «Центропттекстиль» и сообщили, что на объект приходили представители управления по Московскому району ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Комиссия проверила системы вентиляции, водоснабжения, канализации. Был составлен акт оценки содержания и использования защитного сооружения гражданской обороны, датированный 23 марта сего года. Вывод комиссии: «Защитное сооружение ГО ограниченно готово к приему укрываемых» граждан. Составлено и предписание по техническому обслуживанию объекта. И это, как говорится, существенно корректирует оценку Росимущества. То есть обнаруженные недостатки, надо понимать, можно устранить. Тогда объект способен выполнять свои основные функции - быть готовым защищать население в случае ЧС.

Предусмотрено и другое оборудование для жизнеобеспечения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ?

Скоро сказы сказываются, да не скоро дела делаются…

Судьба защитного сооружения остается неопределенной. С одной стороны, сдавать подобные объекты в аренду законодательно разрешено при условии, что арендующие помещение компании и организации, во первых, не нарушают системы жизнеобеспечения, во вторых, не предусматривают перепланировки со сносом стен и перегородок, а в третьих, в случае необходимости могут оперативно быть свернуты.

С другой стороны, странности при проведении предновогодних торгов по передаче в аренду объекта на Киевской улице, настораживают. Проблема в том, что недобросовестные арендаторы могут положить глаз не столько на само защитное сооружение, сколько на землю, на которой оно расположено. А таковой земельный участок в истории с нашим объектом есть! В этом случае арендатору не так уж сложно довести объект до состояния «восстановлению не подлежит», а затем, когда появится возможность, списать и заполучить, приватизировав, немало квадратных метров территории. Особенно, если земля, как в данном случае, находится в престижном Московском районе Петербурга.

Мы, конечно, не вмешиваемся в права собственника, но стоит учесть, в какое непростое время мы живем. По всей стране проводится ревизия объектов ГО. Идет процесс восстановления защитных сооружений для дальнейшего их использования по прямому назначению. Напрашивается самое простое решение: все оставить так, как оно и было при многолетнем сохранении объекта АО «Центропттекстиль». Генеральный директор АО «Центропттекстиль» Андрей Зуев заявляет, что предприятие готово потратить необходимые средства, чтобы объект ГО стал не «…ограниченно готовым к использованию…», а просто полностью годным для обеспечения приема и укрытия населения. На предприятии уже составлен план - график проведения необходимых работ.

Или как знать? Возможно, городские власти заинтересуются таки объектом и дополнительно внесут его в реестр защитных сооружений Санкт-Петербурга? Дело такое: совсем рядом с ним находится большой жилой массив, когда люди пожилого возраста в случае любых чрезвычайных ситуаций могут быстро и легко найти здесь временное убежище.