Забота о зубах: «Комсомолка» запускает новую акцию

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Любой стоматолог согласится, что зубная паста необходима для ежедневной гигиены полости рта. Ведь для эффективной защиты зубов нужны средства, которые уберут налет, нейтрализуют вредные бактерии, обогатят эмаль полезными веществами и позаботятся о здоровье десен.

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Формула зубной пасты SILCAMED Актив комплекс обеспечивает усиленное очищение и борется с первопричиной развития серьезных проблем полости рта – зубным налетом!

Зубной налет вызывает кариес, влияет на изменение цвета зубов, приводит к образованию зубного камня и кровоточивости десен. Зубная паста SILCAMED Актив комплекс содержит специальный очищающий комплекс, который эффективно удаляет налет даже в межзубных промежутках, защищает от образования зубного камня и проблем с деснами. Фосфатный комплекс помогает восстановить естественную белизну зубов. Формула зубной пасты усилена натуральными экстрактами ромашки и шалфея. Они устраняют кровоточивость и воспаление десен, стимулируют микроциркуляцию, тонизируют, укрепляют и придают им упругость. А экстракт перечной мяты придаст вашему дыханию приятную свежесть. Зубная паста поможет восстановить естественную белизну зубов и придать вашей улыбке красоту и сияние!

Сохраните здоровье зубов и десен, используя правильную зубную пасту! Вся продукция SILCAMED одобрена Центральным научно-исследовательским институтом стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Министерства здравоохранения Российской Федерации. Также товар завоевал доверие покупателей и экспертов, трижды победив в «Контрольной закупке» на Первом канале.

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