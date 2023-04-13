«Культурный диалог - культурные связи»: прояви креатив и попади на радио «Комсомольская правда в Петербурге»

Подпись к фото: К участию приглашаются молодые люди от 18 до 35 лет. Фото: freepik.com.

Судьбы множества великих людей - композиторов, литераторов, художников, певцов и артистов, широко известных в нашей стране, тесно переплетены с Донбассом: там они провели детство и юность, в тех краях начинался их творческий путь. Яркие примеры таких выдающихся личностей: Владимир Иванович Даль, Архип Иванович Куинджи, Сергей Сергеевич Прокофьев, Евгений Ананьевич Халдей. И такая особая связь подтверждает, что Россия всегда была проводником, привлекающим таланты, рожденные на территории Донбасса, и площадкой, которая позволяла им творчески раскрыться.

«Комсомольская правда» запускает интерактивный просветительский проект для молодежи «Культурный диалог - культурные связи». В нем мы расскажем о жизненном пути людей, которые внесли вклад в развитие культуры и искусства Донбасса, Петербурга, России. Проект проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Уникальной чертой проекта «Культурный диалог - культурные связи» станет конкурс лозунгов в соцсетях. Чтобы поучаствовать, нужно придумать собственный слоган для проекта и написать его в комментариях к конкурсному обсуждению в группе ВКонтакте «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге». К участию приглашаются молодые люди от 18 до 35 лет. Сбор конкурсных работ продлится с 13 апреля по 22 мая. Подробные условия участия читайте в Положении о конкурсе.

Победитель конкурса получит возможность лично принять участие в итоговом радиоэфире, а его фотография будет опубликована на страницах спецвыпуска газеты «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» и на сайте spb.kp.ru. Благодаря конкурсу слоганов молодые люди смогут внести свой вклад в популяризацию деятелей культуры и искусства, связанных с Донбассом и Россией.