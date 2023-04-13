Список улиц зоны платной парковки в Петроградском районе Санкт-Петербурга: Где поставить авто бесплатно, ближайшие перехватывающие парковки

Список улиц зоны платной парковки в Петроградском районе Санкт-Петербурга Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 июля 2023 года зона платной парковки в Санкт-Петербурге станет больше за счет Петроградского района. Платная стоянка охватит 141 улицу в районе, но пока что не будет затрагивать Крестовский остров, так как там платная парковка начнет работать с октября 2023 года. Публикуем полный список улиц зоны платной парковки в Петроградском районе Санкт-Петербурга. А также расскажем, где есть ближайшие перехватывающие парковки и где можно припарковаться бесплатно.

Список улиц зоны платной парковки в Петроградском районе Санкт-Петербурга

Петроградский район Петербурга разделят на шесть парковочных зон: «Посадский», Кронверкское», «Введенский», «Аптекарский остров», «Петровский» и «Чкаловское».

Парковочная зона «Посадский»:

- Большая Монетная улица (от Кронверкской улицы до улицы Чапаева);

- Большая Посадская улица (от Малой Посадской улицы до улицы Котовского и улицы Чапаева);

- Дивенская улица (от Каменноостровского проспекта до Певческого переулка);

- Каменноостровский проспект (от Троицкого моста до набережной Большой Невки);

- Казарменный переулок (от Петроградской набережной до улицы Чапаева);

- Конный переулок (от Малой Посадской улицы до Каменноостровского проспекта);

- ул. Котовского (от Б. Посадской ул. и ул. Чапаева до Б. Монетной ул.);

- Крестьянский пер. (от Кронверкского пр. до М. Посадской ул.);

- Кронверкский пр. (от Троицкой пл. до Мытнинской наб.);

- ул. Куйбышева (от Троицкой пл. до Петроградской наб.);

- ул. Льва Толстого (от пл. Льва Толстого до Б. Монетной ул.);

- М. Монетная ул. (от Б. Посадской ул. до Б. Монетной ул.);

- М. Посадская ул. (от Каменноостровского пр. до ул. Чапаева);

- ул. Мира (от Кронверкской ул. до ул. Чапаева);

- Мичуринская ул. (от Петровской наб. до Конного пер. и М. Посадской ул.);

- Певческий пер. (от М. Посадской ул. до ул. Мира);

- Пеньковая ул. (от Мичуринской ул. до Петроградской наб.);

- Петровская наб. (от Петровской пл. до Петроградской наб.);

- Петровская ул. (от Троицкой пл. до Мичуринской ул.);

- Петроградская наб. (от Петровской наб. до ул. Чапаева);

- Пинский пер. (от Петроградской наб. до ул. Чапаева);

- ул. Рентгена (от Каменноостровского пр. до ул. Чапаева);

- Троицкая пл. (между Петровской наб. и ул. Куйбышева);

- ул. Чапаева (от ул. Куйбышева до ул. Рентгена и Петроградской наб.);

Парковочная зона «Кронверкское»

- Бармалеева ул. (от Б. Пушкарской ул. до Чкаловского пр. и Левашовского пр.);

- Б. Монетная ул. (от Кронверкской ул. до ул. Чапаева);

- Б. Пушкарская ул. (от Съезжинской ул. до Каменноостровского пр.);

- Введенская ул. (от Большого пр. П.С. до Кронверкского пр.);

- ул. Воскова (от Б. Пушкарской ул. до Кронверкской ул.) ;

- Каменноостровский пр. (от Троицкого моста до наб. р. Б. Невки);

- Вытегорский пер. (от Саблинской ул. до ул. Маркина);

- Гатчинская ул. (от Б. Пушкарской ул. до Чкаловского пр.);

- Дорога на территории Александровского парка (от Кронверкской наб. до Введенской ул.);

- Кронверкская наб. (от Троицкой пл. до Кронверкского пр.);

- Кронверкский пр. (от Троицкой пл. до Мытнинской наб.);

- Кронверкская ул. (от Кронверкского пр. до Б. Пушкарской ул.);

- ул. Кропоткина (от Кронверкской ул. до М. Пушкарской ул.);

- ул. Ленина (от Сытнинской ул. до Газовой ул. и Левашовского пр.);

- пл. Льва Толстого (на пересечении Каменноостровского пр. и Большого пр.);

- М. Пушкарская ул. (от проезда без названия до ул. Ленина);

- ул. Маркина (от Кронверкского пр. до ул. Воскова);

- Матвеевский пер. (от Кронверкской ул. до ул. Ленина);

- ул. Мира (от Кронверкской ул. до ул. Чапаева);

- Ординарная ул. (от Б. Пушкарской ул. до Чкаловского пр. и наб. р. Карповки);

- ул. Подковырова (от Б. Пушкарской ул. до Чкаловского пр.);

- проезд без названия (от Б. Пушкарской ул. до ул. Воскова);

- Саблинская ул. (от Б. Пушкарской ул. до Кронверкского пр.);

- Сытнинская пл. (между Кронверкским пр. и Сытнинской ул.);

- Сытнинская ул. (от ул. Маркина до Кронверкской ул.);

- Шамшева ул. (от Б. Пушкарской ул. до Малого пр. П.С.).

Парковка начнет работать с 1 июля 2023 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Парковочная зона «Введенский»

- ул. Благоева (от Съезжинской ул. до Введенской ул.);

- ул. Блохина (от Кронверкского пр. до Большого пр. П.С.);

- Б. Пушкарская ул. (от Съезжинской ул. до Каменноостровского пр.);

- Введенская ул. (от Большого пр. П.С. до Кронверкского пр.);

- ул. Воскова (от Б. Пушкарской ул. до Кронверкской ул.);

- пр. Добролюбова (включая тротуары у станции метро «Спортивная») (от Кронверкского пр. до Большого пр. П.С.);

- Зверинская ул. (от Большого пр. П.С. до Кронверкского пр.);

- Зоологический пер. (от пр. Добролюбова до Мытнинской наб.);

- Кронверкский пр. (от Троицкой пл. до Мытнинской наб.);

- ул. Лизы Чайкиной (от Большого пр. П.С. до Кронверкского пр.);

- Любанский пер. (от Зверинской ул. до ул. Блохина);

- ул. Маркина (от Кронверкского пр. до ул. Воскова);

- Мытнинская наб. (от Кронверкского пр. до пр. Добролюбова);

- Мытнинский пер. (от Мытнинской пл. до Татарского пер.);

- пер. Нестерова (от пер. Талалихина до Б. Пушкарской ул.);

- Пионерская ул. (от Б. Пушкарской ул. до наб. Адмирала Лазарева);

- Провиантская ул. (от пр. Добролюбова до Мытнинской пл.);

- Съезжинская ул. (от Большого пр. П.С. до Кронверкского пр.);

- пер. Талалихина (от пр. Добролюбова до ул. Блохина);

- Татарский пер. (от Кронверкского пр. до Съезжинской ул.);

- ответвление от Тучковой дамбы (от Большого пр. П.С. (Тучковой дамбы) до Кадетского пер.);

- Храмов пер. (от пр. Добролюбова до ул. Блохина);

- ул. Яблочкова (от Мытнинской пл. до пер. Талалихина).

Парковочная зона «Аптекарский остров»

- ул. Академика Павлова (от Аптекарского пр. до Каменноостровского пр.);

- Аптекарская наб. (от наб. р. Карповки до дома № 9 по ул. Академика Павлова);

- Аптекарский пр. (от наб. р. Карповки до Аптекарской наб.);

- Бармалеева ул. (от Большого пр. до Чкаловского пр. и Левашовского пр.);

- Большой пр. П.С. (от р. М. Невы до наб. р. Карповки);

- ул. Всеволода Вишневского (от Малого пр. П.С. до наб. р. Карповки);

- ул. Графтио (от Каменноостровского пр. на восток);

- Инструментальная ул. (от ул. Профессора Попова до Аптекарского пр.);

- Каменноостровский пр. (от Троицкого моста до наб. р. Б. Невки);

- Левашовский пр. (от пл. Шевченко до Песочной наб. и Б. Зелениной ул.);

- ул. Ленина (от Сытнинской ул. до Газовой ул. и Левашовского пр.);

- ул. Литераторов (от пр. Медиков до наб. р. Карповки);

- пл. Льва Толстого (на пересечении Каменноостровского пр. и Большого пр.);

- ул. Льва Толстого (от пл. Льва Толстого до Б. Монетной ул.);

- Малый пр. П.С. (от Ждановской наб. до пл. Шевченко);

- пр. Медиков (от наб. р. Карповки до Аптекарской наб.);

- Ординарная ул. (от Б. Пушкарской ул. до Чкаловского пр. и наб. р. Карповки);

- Петроградская наб. (от Петровской наб. до ул. Чапаева);

- Петропавловская ул. (от ул. Льва Толстова до наб. реки Карповки);

- Плуталова ул. (от Чкаловского пр. до Большого пр. П.С.);

- ул. Подковырова (от Б. Пушкарской ул. до Чкаловского пр.);

- Подрезова ул. (от Большого пр. П.С. до Чкаловского пр. и Левашовского пр.);

- Полозова ул. (от Большого пр. П.С. до Чкаловского пр.);

- ул. Профессора Попова (от Аптекарской наб. до Песочной наб.);

- наб. р. Карповки (нечетная сторона) (от Аптекарской наб. до Барочной ул.);

- наб. р. Карповки (четная сторона) (от Петропавловской ул. до дома № 36);

- ул. Рентгена (от Каменноостровского пр. до ул. Чапаева);

- Уфимская ул. (от ул. Профессора Попова до ул. Академика Павлова);

- ул. Чапаева (от ул. Куйбышева до ул. Рентгена и Петроградской наб.);

- ул. Чапыгина (от Каменноостровского пр. до Уфимской ул.);

- Чкаловский пр. (включая тротуары у станции метро «Чкаловская») (от ул. Красного Курсанта до наб. р. Карповки и Ординарной ул.).

Парковочная зона «Петровский»

- Б. Зеленина ул. (от Малого пр. П.С. до наб. Адмирала Лазарева и Левашовского пр.);

- Б. Разночинная ул. (от Малого пр. П.С. до Корпусной ул.);

- Большой пр. П.С. (от р. М. Невы до наб. р. Карповки);

- Гатчинская ул. (от Б. Пушкарской ул. до Чкаловского пр.);

- Гдовская ул. (от ул. Красного Курсанта до Пионерской ул.);

- Ждановская наб. (от Большого пр. П.С. до Ждановской ул.);

- Ждановская ул. (от Ждановской наб. за Новоладожскую ул.);

- Ижорская ул. (от Большого пр. П.С. до Малого пр. П.С.);

- Колпинская ул. (от Большого пр. П.С. до Колпинского пер.);

- Колпинский пер. (от Б. Зелениной ул. до Ораниенбаумской ул.);

- пер. Красного Курсанта (от ул. Красного Курсанта до М. Гребецкой ул.);

- ул. Красного Курсанта (от Большого пр. П.С. за Гдовскую ул.);

- Красносельская ул. (от Большого пр. П.С. до Малого пр. П.С.);

- Лахтинская ул. (от Большого пр. П.С. до Чкаловского пр.);

- ул. Ленина (от Сытнинской ул. до Газовой ул. и Левашовского пр.);

- М. Гребецкая ул. (от Малого пр. П.С. до Музыкантского пер.);

- Малый пр. П.С. (от Ждановской наб. до пл. Шевченко);

- М. Разночинная ул. (от Малого пр. П.С. до Эскадронного пер.);

- Мончегорская ул. (от Большого пр. П.С. до Малого пр. П.С.);

- Музыкантский пер. (от ул. Красного Курсанта до Пионерской ул.);

- Новоладожская ул. (от Ждановской ул. до Пионерской ул.);

- Ораниенбаумская ул. (от Большого пр. П.С. до Чкаловского пр.);

- Офицерский пер. (от Ждановской наб. до ул. Красного Курсанта);

- Петровская коса (от Петровской пл. до яхт-клуба);

- Петровская пл. (на пересечении Петровского пр., ул. Савиной и Петровской косы);

- Петровский пр. (от Петровской пл. до моста Красного Курсанта);

- Пионерская ул. (от Б. Пушкарской ул. до наб. Адмирала Лазарева);

- Ремесленная ул. (от наб. р. Ждановки за Петровский пр.);

- Ропшинская ул. (от Большого пр. П.С. до Чкаловского пр.);

- Рыбацкая ул. (от Большого пр. П.С. до Малого пр. П.С.);

- ул. Савиной (от Петровской пл. до наб. р. М. Невки);

- Стрельнинская ул. (от Большого пр. П.С. до Малого пр. П.С.);

- Съезжинский пер. (от Малого пр. П.С. до Офицерского пер.);

- Чкаловский пр. (включая тротуары у станции метро «Чкаловская») (от ул. Красного Курсанта до ул. Ленина);

- Шамшева ул. (от Б. Пушкарской ул. до Малого пр. П.С.).

Она охватывает 141 улицу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Парковочная зона «Чкаловское»

- наб. Адмирала Лазарева (от Б. Зелениной ул. до Пионерской ул.);

- Барочная ул. (от Б. Зелениной ул. до ул. Профессора Попова);

- Б. Разночинная ул. (от Малого пр. П.С. до Корпусной ул.);

- Белосельский пер. (от Крестовского пр. до р. М. Невки);

- Боковая аллея (от наб. М. Невки до 2-й Березовой аллеи);

- 1-я Березовая аллея (от Каменноостровского пр. за Санаторную аллею и Боковую аллею);

- 2-я Березовая аллея (от Каменноостровского пр. до наб. р. Крестовки);

- Большая аллея (от Западной аллеи до наб. р. Б. Невки);

- Б. Зеленина ул. (от Малого пр. П.С. до наб. Адмирала Лазарева и Левашовского пр.);

- ул. Вакуленчука (от Петроградской ул. до Депутатской ул.);

- Вязовая ул. (от пр. Динамо до Спортивной ул.);

- Велосипедная аллея (от Центральной аллеи до Северной дор.);

- ул. Всеволода Вишневского (от Малого пр. П.С. до наб. р. Карповки);

- Вяземский пер. (от ул. Профессора Попова до Песочной наб.);

- Газовая ул. (от Пудожской ул. за Левашовский пр.);

- Гребная ул. (от Морского пр. до Константиновского пр.);

- Гимназический пер. (от Ждановской ул. до ул. Красного Курсанта);

- Глухая Зеленина ул. (от М. Зелениной ул. до Б. Зелениной ул.);

- наб. Гребного кан. (от Бодрова пер. и наб. Мартынова до Северной дор.);

- ул. Грота (от Песочной наб. до ул. Профессора Попова);

- ул. Даля (от Песочной наб. до наб. р. Карповки);

- Депутатская ул. (от Петроградской ул. до наб. Мартынова);

- пр. Динамо (от р. Крестовки до Спортивной ул.);

- Динамовская ул. (от Кемской ул. до наб. Мартынова);

- Еленинская ул. (от Морского пр. до Константиновского пр.)

- Ждановская наб. (от Большого пр. П.С. до Ждановской ул.);

- Ждановская ул. (от Ждановской наб. за Новоладожскую ул.) ;

- Западная аллея (от Средней аллеи и 1-й Березовой аллеи до наб. р. М. Невки);

- Иоанновский пер. (от наб. р. Карповки до ул. Профессора Попова);

- Каменноостровский пр. (от Троицкого моста до наб. р. Б. Невки);

- Константиновский пр. (от Петроградской ул. до Прожекторной ул.);

- ул. Красного Курсанта (от Большого пр. П.С. за Гдовскую ул.);

- Карповский пер. (от Каменноостровского пр. до ул. Профессора Попова);

- Константиновский пер. (от Морского пр. до Константиновского пр.);

- Крестовский пр. (от Петроградской ул. до Южной дор.);

- Кемская ул. (от Рюхиной ул. до наб. Мартынова);

- Корпусная ул. (от ул. Красного Курсанта до Б. Зелениной ул.);

- Летняя аллея (от 2-й Березовой аллеи до наб. р. Б. Невки);

- Левашовский пр. (от Чкаловского пр. до Песочной наб. и Б. Зелениной ул.);

- Лодейнопольская ул. (от Б. Зелениной ул. до Левашовского пр.);

- ул. Ленина (от Сытнинской ул. до Газовой ул. и Левашовского пр.);

- Западно-Ломаная аллея (от 2-й Березовой аллеи до наб. Б. Невки);

- аллея Лессинга (от 2-й Березовой аллеи до 1-й Березовой аллеи и Средней аллеи);

- наб. Мартынова (от Прожекторной ул. за Рюхину ул.);

- М. Зеленина ул. (от Корпусной ул. до наб. Адмирала Лазарева);

- Морской пр. (от пр. Динамо до Рюхиной ул.);

- Новоладожская ул. (от Ждановской ул. до Пионерской ул.);

- Ольгина ул. (от Депутатской ул. до больницы № 31);

- Офицерский пер. (от Ждановской наб. до ул. Красного Курсанта);

- Пудожская ул. (от Чкаловского пр. до Лодейнопольской ул.);

- Петрозаводская ул. (от Чкаловского пр. до Барочной ул.);

- Петровский пер. (от ул. Красного Курсанта до Ждановской наб.);

- Пионерская ул. (от Б. Пушкарской ул. до наб. Адмирала Лазарева);

- ул. Профессора Попова (от Аптекарской наб. до Песочной наб.);

- Резная ул. (от Глухой Зелениной ул. до наб. Адмирала Лазарева);

- Резной пер. (от Б. Зелениной ул. до Резной ул.);

- наб. р. Б. Невки (от Каменноостровского пр. до наб. р. Ср. Невки);

- наб. р. Карповки (четная сторона) (от Петропавловской ул. до дома № 36);

- наб. р. Карповки (нечетная сторона) (от Аптекарской наб. до Барочной ул.);

- Чкаловский пр. (включая тротуары у станции метро «Чкаловская») (от ул. Красного Курсанта до наб. р. Карповки и Ординарной ул.)

Где парковаться бесплатно

Припарковаться бесплатно теперь будет очень сложно. Весь центр Петербурга уже покрыт зоной платной парковки. Пока что для бесплатной парковки еще доступен Крестовский остров, а также Васильевский остров. Также бесплатно парковаться можно близ станции метро "Черная речка", либо со стороны Выборгской набережной.

Перехватывающие автостоянки

Также можно оставить машину на перехватывающей парковке, чтобы не ехать на автомобиле в центр или тот же Петроградский район Петербурга и не платить за каждый час стоянки.

Стоимость перехватывающей парковки следующая: при въезде с 5:30 до 23:59 текущих суток – бесплатно при предъявлении электронного проездного документа, подтверждающего совершение не менее двух поездок на общественном транспорте. То есть машину можно оставить на перехватывающей парковке и отправиться дальше на метро или наземном транспорте, оплатив проезд, например, "Подорожником". На платной основе парковка – 25 рублей за час.

Всего в Петербурге 20 перехватывающих автостоянок. Ближайшая от Петроградского района находится в Приморском районе у станции метро "Старая деревня", на Торфяной дороге. Парковка рассчитана на 58 машин.

Еще одна ближайшая - в Калининском районе у метро "Политехническая", у дома 29, корпус П, на Политехнической улице. Парковка на 61 автомобиль и 22 велосипеда.