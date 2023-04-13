Список улиц зоны платной парковки в Петроградском районе Санкт-Петербурга: Где поставить авто бесплатно, ближайшие перехватывающие парковки

Список улиц зоны платной парковки в Петроградском районе Санкт-Петербурга
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
С 1 июля 2023 года зона платной парковки в Санкт-Петербурге станет больше за счет Петроградского района. Платная стоянка охватит 141 улицу в районе, но пока что не будет затрагивать Крестовский остров, так как там платная парковка начнет работать с октября 2023 года. Публикуем полный список улиц зоны платной парковки в Петроградском районе Санкт-Петербурга. А также расскажем, где есть ближайшие перехватывающие парковки и где можно припарковаться бесплатно.
Петроградский район Петербурга разделят на шесть парковочных зон: «Посадский», Кронверкское», «Введенский», «Аптекарский остров», «Петровский» и «Чкаловское».
Парковочная зона «Посадский»:
- Большая Монетная улица (от Кронверкской улицы до улицы Чапаева);
- Большая Посадская улица (от Малой Посадской улицы до улицы Котовского и улицы Чапаева);
- Дивенская улица (от Каменноостровского проспекта до Певческого переулка);
- Каменноостровский проспект (от Троицкого моста до набережной Большой Невки);
- Казарменный переулок (от Петроградской набережной до улицы Чапаева);
- Конный переулок (от Малой Посадской улицы до Каменноостровского проспекта);
- ул. Котовского (от Б. Посадской ул. и ул. Чапаева до Б. Монетной ул.);
- Крестьянский пер. (от Кронверкского пр. до М. Посадской ул.);
- Кронверкский пр. (от Троицкой пл. до Мытнинской наб.);
- ул. Куйбышева (от Троицкой пл. до Петроградской наб.);
- ул. Льва Толстого (от пл. Льва Толстого до Б. Монетной ул.);
- М. Монетная ул. (от Б. Посадской ул. до Б. Монетной ул.);
- М. Посадская ул. (от Каменноостровского пр. до ул. Чапаева);
- ул. Мира (от Кронверкской ул. до ул. Чапаева);
- Мичуринская ул. (от Петровской наб. до Конного пер. и М. Посадской ул.);
- Певческий пер. (от М. Посадской ул. до ул. Мира);
- Пеньковая ул. (от Мичуринской ул. до Петроградской наб.);
- Петровская наб. (от Петровской пл. до Петроградской наб.);
- Петровская ул. (от Троицкой пл. до Мичуринской ул.);
- Петроградская наб. (от Петровской наб. до ул. Чапаева);
- Пинский пер. (от Петроградской наб. до ул. Чапаева);
- ул. Рентгена (от Каменноостровского пр. до ул. Чапаева);
- Троицкая пл. (между Петровской наб. и ул. Куйбышева);
- ул. Чапаева (от ул. Куйбышева до ул. Рентгена и Петроградской наб.);
Парковочная зона «Кронверкское»
- Бармалеева ул. (от Б. Пушкарской ул. до Чкаловского пр. и Левашовского пр.);
- Б. Монетная ул. (от Кронверкской ул. до ул. Чапаева);
- Б. Пушкарская ул. (от Съезжинской ул. до Каменноостровского пр.);
- Введенская ул. (от Большого пр. П.С. до Кронверкского пр.);
- ул. Воскова (от Б. Пушкарской ул. до Кронверкской ул.) ;
- Каменноостровский пр. (от Троицкого моста до наб. р. Б. Невки);
- Вытегорский пер. (от Саблинской ул. до ул. Маркина);
- Гатчинская ул. (от Б. Пушкарской ул. до Чкаловского пр.);
- Дорога на территории Александровского парка (от Кронверкской наб. до Введенской ул.);
- Кронверкская наб. (от Троицкой пл. до Кронверкского пр.);
- Кронверкский пр. (от Троицкой пл. до Мытнинской наб.);
- Кронверкская ул. (от Кронверкского пр. до Б. Пушкарской ул.);
- ул. Кропоткина (от Кронверкской ул. до М. Пушкарской ул.);
- ул. Ленина (от Сытнинской ул. до Газовой ул. и Левашовского пр.);
- пл. Льва Толстого (на пересечении Каменноостровского пр. и Большого пр.);
- М. Пушкарская ул. (от проезда без названия до ул. Ленина);
- ул. Маркина (от Кронверкского пр. до ул. Воскова);
- Матвеевский пер. (от Кронверкской ул. до ул. Ленина);
- ул. Мира (от Кронверкской ул. до ул. Чапаева);
- Ординарная ул. (от Б. Пушкарской ул. до Чкаловского пр. и наб. р. Карповки);
- ул. Подковырова (от Б. Пушкарской ул. до Чкаловского пр.);
- проезд без названия (от Б. Пушкарской ул. до ул. Воскова);
- Саблинская ул. (от Б. Пушкарской ул. до Кронверкского пр.);
- Сытнинская пл. (между Кронверкским пр. и Сытнинской ул.);
- Сытнинская ул. (от ул. Маркина до Кронверкской ул.);
- Шамшева ул. (от Б. Пушкарской ул. до Малого пр. П.С.).
Парковка начнет работать с 1 июля 2023 года
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Парковочная зона «Введенский»
- ул. Благоева (от Съезжинской ул. до Введенской ул.);
- ул. Блохина (от Кронверкского пр. до Большого пр. П.С.);
- Б. Пушкарская ул. (от Съезжинской ул. до Каменноостровского пр.);
- Введенская ул. (от Большого пр. П.С. до Кронверкского пр.);
- ул. Воскова (от Б. Пушкарской ул. до Кронверкской ул.);
- пр. Добролюбова (включая тротуары у станции метро «Спортивная») (от Кронверкского пр. до Большого пр. П.С.);
- Зверинская ул. (от Большого пр. П.С. до Кронверкского пр.);
- Зоологический пер. (от пр. Добролюбова до Мытнинской наб.);
- Кронверкский пр. (от Троицкой пл. до Мытнинской наб.);
- ул. Лизы Чайкиной (от Большого пр. П.С. до Кронверкского пр.);
- Любанский пер. (от Зверинской ул. до ул. Блохина);
- ул. Маркина (от Кронверкского пр. до ул. Воскова);
- Мытнинская наб. (от Кронверкского пр. до пр. Добролюбова);
- Мытнинский пер. (от Мытнинской пл. до Татарского пер.);
- пер. Нестерова (от пер. Талалихина до Б. Пушкарской ул.);
- Пионерская ул. (от Б. Пушкарской ул. до наб. Адмирала Лазарева);
- Провиантская ул. (от пр. Добролюбова до Мытнинской пл.);
- Съезжинская ул. (от Большого пр. П.С. до Кронверкского пр.);
- пер. Талалихина (от пр. Добролюбова до ул. Блохина);
- Татарский пер. (от Кронверкского пр. до Съезжинской ул.);
- ответвление от Тучковой дамбы (от Большого пр. П.С. (Тучковой дамбы) до Кадетского пер.);
- Храмов пер. (от пр. Добролюбова до ул. Блохина);
- ул. Яблочкова (от Мытнинской пл. до пер. Талалихина).
Парковочная зона «Аптекарский остров»
- ул. Академика Павлова (от Аптекарского пр. до Каменноостровского пр.);
- Аптекарская наб. (от наб. р. Карповки до дома № 9 по ул. Академика Павлова);
- Аптекарский пр. (от наб. р. Карповки до Аптекарской наб.);
- Бармалеева ул. (от Большого пр. до Чкаловского пр. и Левашовского пр.);
- Большой пр. П.С. (от р. М. Невы до наб. р. Карповки);
- ул. Всеволода Вишневского (от Малого пр. П.С. до наб. р. Карповки);
- ул. Графтио (от Каменноостровского пр. на восток);
- Инструментальная ул. (от ул. Профессора Попова до Аптекарского пр.);
- Каменноостровский пр. (от Троицкого моста до наб. р. Б. Невки);
- Левашовский пр. (от пл. Шевченко до Песочной наб. и Б. Зелениной ул.);
- ул. Ленина (от Сытнинской ул. до Газовой ул. и Левашовского пр.);
- ул. Литераторов (от пр. Медиков до наб. р. Карповки);
- пл. Льва Толстого (на пересечении Каменноостровского пр. и Большого пр.);
- ул. Льва Толстого (от пл. Льва Толстого до Б. Монетной ул.);
- Малый пр. П.С. (от Ждановской наб. до пл. Шевченко);
- пр. Медиков (от наб. р. Карповки до Аптекарской наб.);
- Ординарная ул. (от Б. Пушкарской ул. до Чкаловского пр. и наб. р. Карповки);
- Петроградская наб. (от Петровской наб. до ул. Чапаева);
- Петропавловская ул. (от ул. Льва Толстова до наб. реки Карповки);
- Плуталова ул. (от Чкаловского пр. до Большого пр. П.С.);
- ул. Подковырова (от Б. Пушкарской ул. до Чкаловского пр.);
- Подрезова ул. (от Большого пр. П.С. до Чкаловского пр. и Левашовского пр.);
- Полозова ул. (от Большого пр. П.С. до Чкаловского пр.);
- ул. Профессора Попова (от Аптекарской наб. до Песочной наб.);
- наб. р. Карповки (нечетная сторона) (от Аптекарской наб. до Барочной ул.);
- наб. р. Карповки (четная сторона) (от Петропавловской ул. до дома № 36);
- ул. Рентгена (от Каменноостровского пр. до ул. Чапаева);
- Уфимская ул. (от ул. Профессора Попова до ул. Академика Павлова);
- ул. Чапаева (от ул. Куйбышева до ул. Рентгена и Петроградской наб.);
- ул. Чапыгина (от Каменноостровского пр. до Уфимской ул.);
- Чкаловский пр. (включая тротуары у станции метро «Чкаловская») (от ул. Красного Курсанта до наб. р. Карповки и Ординарной ул.).
Парковочная зона «Петровский»
- Б. Зеленина ул. (от Малого пр. П.С. до наб. Адмирала Лазарева и Левашовского пр.);
- Б. Разночинная ул. (от Малого пр. П.С. до Корпусной ул.);
- Большой пр. П.С. (от р. М. Невы до наб. р. Карповки);
- Гатчинская ул. (от Б. Пушкарской ул. до Чкаловского пр.);
- Гдовская ул. (от ул. Красного Курсанта до Пионерской ул.);
- Ждановская наб. (от Большого пр. П.С. до Ждановской ул.);
- Ждановская ул. (от Ждановской наб. за Новоладожскую ул.);
- Ижорская ул. (от Большого пр. П.С. до Малого пр. П.С.);
- Колпинская ул. (от Большого пр. П.С. до Колпинского пер.);
- Колпинский пер. (от Б. Зелениной ул. до Ораниенбаумской ул.);
- пер. Красного Курсанта (от ул. Красного Курсанта до М. Гребецкой ул.);
- ул. Красного Курсанта (от Большого пр. П.С. за Гдовскую ул.);
- Красносельская ул. (от Большого пр. П.С. до Малого пр. П.С.);
- Лахтинская ул. (от Большого пр. П.С. до Чкаловского пр.);
- ул. Ленина (от Сытнинской ул. до Газовой ул. и Левашовского пр.);
- М. Гребецкая ул. (от Малого пр. П.С. до Музыкантского пер.);
- Малый пр. П.С. (от Ждановской наб. до пл. Шевченко);
- М. Разночинная ул. (от Малого пр. П.С. до Эскадронного пер.);
- Мончегорская ул. (от Большого пр. П.С. до Малого пр. П.С.);
- Музыкантский пер. (от ул. Красного Курсанта до Пионерской ул.);
- Новоладожская ул. (от Ждановской ул. до Пионерской ул.);
- Ораниенбаумская ул. (от Большого пр. П.С. до Чкаловского пр.);
- Офицерский пер. (от Ждановской наб. до ул. Красного Курсанта);
- Петровская коса (от Петровской пл. до яхт-клуба);
- Петровская пл. (на пересечении Петровского пр., ул. Савиной и Петровской косы);
- Петровский пр. (от Петровской пл. до моста Красного Курсанта);
- Пионерская ул. (от Б. Пушкарской ул. до наб. Адмирала Лазарева);
- Ремесленная ул. (от наб. р. Ждановки за Петровский пр.);
- Ропшинская ул. (от Большого пр. П.С. до Чкаловского пр.);
- Рыбацкая ул. (от Большого пр. П.С. до Малого пр. П.С.);
- ул. Савиной (от Петровской пл. до наб. р. М. Невки);
- Стрельнинская ул. (от Большого пр. П.С. до Малого пр. П.С.);
- Съезжинский пер. (от Малого пр. П.С. до Офицерского пер.);
- Чкаловский пр. (включая тротуары у станции метро «Чкаловская») (от ул. Красного Курсанта до ул. Ленина);
- Шамшева ул. (от Б. Пушкарской ул. до Малого пр. П.С.).
Она охватывает 141 улицу
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Парковочная зона «Чкаловское»
- наб. Адмирала Лазарева (от Б. Зелениной ул. до Пионерской ул.);
- Барочная ул. (от Б. Зелениной ул. до ул. Профессора Попова);
- Б. Разночинная ул. (от Малого пр. П.С. до Корпусной ул.);
- Белосельский пер. (от Крестовского пр. до р. М. Невки);
- Боковая аллея (от наб. М. Невки до 2-й Березовой аллеи);
- 1-я Березовая аллея (от Каменноостровского пр. за Санаторную аллею и Боковую аллею);
- 2-я Березовая аллея (от Каменноостровского пр. до наб. р. Крестовки);
- Большая аллея (от Западной аллеи до наб. р. Б. Невки);
- Б. Зеленина ул. (от Малого пр. П.С. до наб. Адмирала Лазарева и Левашовского пр.);
- ул. Вакуленчука (от Петроградской ул. до Депутатской ул.);
- Вязовая ул. (от пр. Динамо до Спортивной ул.);
- Велосипедная аллея (от Центральной аллеи до Северной дор.);
- ул. Всеволода Вишневского (от Малого пр. П.С. до наб. р. Карповки);
- Вяземский пер. (от ул. Профессора Попова до Песочной наб.);
- Газовая ул. (от Пудожской ул. за Левашовский пр.);
- Гребная ул. (от Морского пр. до Константиновского пр.);
- Гимназический пер. (от Ждановской ул. до ул. Красного Курсанта);
- Глухая Зеленина ул. (от М. Зелениной ул. до Б. Зелениной ул.);
- наб. Гребного кан. (от Бодрова пер. и наб. Мартынова до Северной дор.);
- ул. Грота (от Песочной наб. до ул. Профессора Попова);
- ул. Даля (от Песочной наб. до наб. р. Карповки);
- Депутатская ул. (от Петроградской ул. до наб. Мартынова);
- пр. Динамо (от р. Крестовки до Спортивной ул.);
- Динамовская ул. (от Кемской ул. до наб. Мартынова);
- Еленинская ул. (от Морского пр. до Константиновского пр.)
- Ждановская наб. (от Большого пр. П.С. до Ждановской ул.);
- Ждановская ул. (от Ждановской наб. за Новоладожскую ул.) ;
- Западная аллея (от Средней аллеи и 1-й Березовой аллеи до наб. р. М. Невки);
- Иоанновский пер. (от наб. р. Карповки до ул. Профессора Попова);
- Каменноостровский пр. (от Троицкого моста до наб. р. Б. Невки);
- Константиновский пр. (от Петроградской ул. до Прожекторной ул.);
- ул. Красного Курсанта (от Большого пр. П.С. за Гдовскую ул.);
- Карповский пер. (от Каменноостровского пр. до ул. Профессора Попова);
- Константиновский пер. (от Морского пр. до Константиновского пр.);
- Крестовский пр. (от Петроградской ул. до Южной дор.);
- Кемская ул. (от Рюхиной ул. до наб. Мартынова);
- Корпусная ул. (от ул. Красного Курсанта до Б. Зелениной ул.);
- Летняя аллея (от 2-й Березовой аллеи до наб. р. Б. Невки);
- Левашовский пр. (от Чкаловского пр. до Песочной наб. и Б. Зелениной ул.);
- Лодейнопольская ул. (от Б. Зелениной ул. до Левашовского пр.);
- ул. Ленина (от Сытнинской ул. до Газовой ул. и Левашовского пр.);
- Западно-Ломаная аллея (от 2-й Березовой аллеи до наб. Б. Невки);
- аллея Лессинга (от 2-й Березовой аллеи до 1-й Березовой аллеи и Средней аллеи);
- наб. Мартынова (от Прожекторной ул. за Рюхину ул.);
- М. Зеленина ул. (от Корпусной ул. до наб. Адмирала Лазарева);
- Морской пр. (от пр. Динамо до Рюхиной ул.);
- Новоладожская ул. (от Ждановской ул. до Пионерской ул.);
- Ольгина ул. (от Депутатской ул. до больницы № 31);
- Офицерский пер. (от Ждановской наб. до ул. Красного Курсанта);
- Пудожская ул. (от Чкаловского пр. до Лодейнопольской ул.);
- Петрозаводская ул. (от Чкаловского пр. до Барочной ул.);
- Петровский пер. (от ул. Красного Курсанта до Ждановской наб.);
- Пионерская ул. (от Б. Пушкарской ул. до наб. Адмирала Лазарева);
- ул. Профессора Попова (от Аптекарской наб. до Песочной наб.);
- Резная ул. (от Глухой Зелениной ул. до наб. Адмирала Лазарева);
- Резной пер. (от Б. Зелениной ул. до Резной ул.);
- наб. р. Б. Невки (от Каменноостровского пр. до наб. р. Ср. Невки);
- наб. р. Карповки (четная сторона) (от Петропавловской ул. до дома № 36);
- наб. р. Карповки (нечетная сторона) (от Аптекарской наб. до Барочной ул.);
- Чкаловский пр. (включая тротуары у станции метро «Чкаловская») (от ул. Красного Курсанта до наб. р. Карповки и Ординарной ул.)
Припарковаться бесплатно теперь будет очень сложно. Весь центр Петербурга уже покрыт зоной платной парковки. Пока что для бесплатной парковки еще доступен Крестовский остров, а также Васильевский остров. Также бесплатно парковаться можно близ станции метро "Черная речка", либо со стороны Выборгской набережной.
Также можно оставить машину на перехватывающей парковке, чтобы не ехать на автомобиле в центр или тот же Петроградский район Петербурга и не платить за каждый час стоянки.
Стоимость перехватывающей парковки следующая: при въезде с 5:30 до 23:59 текущих суток – бесплатно при предъявлении электронного проездного документа, подтверждающего совершение не менее двух поездок на общественном транспорте. То есть машину можно оставить на перехватывающей парковке и отправиться дальше на метро или наземном транспорте, оплатив проезд, например, "Подорожником". На платной основе парковка – 25 рублей за час.
Всего в Петербурге 20 перехватывающих автостоянок. Ближайшая от Петроградского района находится в Приморском районе у станции метро "Старая деревня", на Торфяной дороге. Парковка рассчитана на 58 машин.
Еще одна ближайшая - в Калининском районе у метро "Политехническая", у дома 29, корпус П, на Политехнической улице. Парковка на 61 автомобиль и 22 велосипеда.