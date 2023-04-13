Баланс природы, технологий и выгода при покупке: чем уникален «Аквилон Leaves-2»

Новый жилой комплекс строится в развитом районе Петербурга. Фото: рендер ЖК «Аквилон Leaves-2», пресс-служба Группы Аквилон.

В середине апреля стартуют продажи во второй очереди жилого комплекса класса бизнес-лайт «Аквилон Leaves» на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге. В первый день продаж будет действовать скидка 5%, при этом минимальная цена на квартиры начинается от 4,9 млн рублей. Однако этот проект заслуживает внимания не только выгодными условиями покупки. Новый ЖК не только учитывает современные запросы потребителя, но и предвосхищает их.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Современный жилой комплекс - это не просто квадратные метры, а стиль жизни, который сегодня немыслим без инноваций. Поэтому застройщики внедряют в свои проекты передовые технологии, предназначенные для комфорта жильцов, их безопасности и экономии ресурсов.

Группа Аквилон разработала свой метод и назвала его «разумный девелопмент», когда с помощью технологий и инноваций создается по-настоящему комфортная и современная жилая среда. Для этого девелопер разработал собственный стандарт «Э4» - четыре основных принципа прогрессивного домостроения: эргономика, энергоэффективность, экологичность и экономия. Эта разработка лежит в основе всех проектов компании.

Так, ЖК «Аквилон Leaves-2» возводится с применением энергоэффективной технологии Termo-S. Разработка включает в себя увеличенный слой утеплителя внешних стен, кровли и цоколя, индивидуальный тепловой пункт, а также установку энергоэффективных двухслойных стеклопакетов. В результате Termo-S на 50% снижает теплопотери зданий, что помогает жителям экономить до 40% расходов на платежах за теплоснабжение. Каждая квартира оборудуется технологией дополнительной шумоизоляции SOUNDSTOP, индивидуальными вентиляционными клапанами.

С помощью технологий и инноваций в современных домах создается по-настоящему комфортная и современная жилая среда. Фото: рендер ЖК «Аквилон Leaves-2», пресс-служба Группы Аквилон.

ДОМАШНИЙ ИНТЕЛЛЕКТ

В ЖК «Аквилон Leaves-2» также реализуется и собственное ноу-хау компании - «умная» система inHOME. Каждая квартира получит последнюю версию системы, основная задача которой - адаптировать квартиры к индивидуальным потребностям жильцов, оптимизировать потребление ресурсов, повысить уровень безопасности и комфорта. В базовую комплектацию входят «умные счетчики», защита от пожаров и протечек, IP-домофония с видеонаблюдением, а также управление доступом в ЖК. Дополнительно можно дозаказать установку и других элементов.В итоге собственник не только получает новый уровень комфорта и безопасности, но и реально экономить деньги и время.

В современных проектах появляются все возможности проводить свободное время во дворе или в окрестностях, а за покупками спускаться на первый этаж своего дома. Фото: рендер ЖК «Аквилон Leaves-2», пресс-служба Группы Аквилон.

РАЗУМНЫЙ ПОДХОД

Подход «Разумный девелопмент» виден и в других параметрах ЖК «Аквилон Leaves-2». Он начинается с выбора площадки под строительство - комплекс строится на Пулковском шоссе, в Московском районе, в 15 минутах ходьбы от станции метро «Звездная». В пешей доступности – живописный Пулковский парк и сад «Дубовая роща», инфраструктура вокруг хорошо развита. Инфраструктурное разнообразие предусмотрено и в самом ЖК. В закрытых от машин дворах «Аквилон Leaves-2» появятся зеленые территории с зонами активного и спокойного отдыха. Все квартиры в комплексе «Аквилон Leaves-2» будут переданы в предчистовой отделке Whitebox. На выбор можно заказать квартиру с чистовой отделкой в одном из трех цветовых решений: Sand, Terra и Graphite. При этом выбор планировочных решений очень большой - площадь квартир будет составлять от 23до 105 квадратных метров.

СПРАВКА

ЖК «Аквилон Leaves» строится в Московском районе, в 15 минутах от станции метро «Звездная». Рядом находятся остановки общественного транспорта, торговые комплексы, гипермаркеты и другие объекты инфраструктуры. Вторая очередь проекта предусматривает здание на 12 секций общей площадью около 82 тыс. кв.м. В домах переменной этажности (7-8-12 этажей) запроектировано 900 квартир. На подземном этаже будет отапливаемый паркинг на 666 машиномест, а также расположатся сити-боксы для хранения вещей.

Завершить строительство второй очереди «Аквилон Leaves» планируется в IV квартале 2025 года. Ключи участникам долевого строительства будут переданы до 30.09.2026 г.

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