Идеальный взнос – 50 рублей с «квадрата»: Власти рассказали, при каких условиях вырастут суммы за капремонт в Петербурге

Экономически обоснованная сумма взноса - 36 рублей. Однако петербуржцы платят по 11-12 рублей с квадратного метра. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге начинается новый «сезон» капитального ремонта. К середине апреля специалисты начнут первые работы на кровлях и фасадах – сейчас устанавливаются строительные леса. В планах у Фонда капремонта (ФКР) – свыше 2500 видов работ в 586 многоквартирных домах, в том числе починка 381 крыши, а также замена 2400 лифтов. Денег на это масштабное дело заготовили рекордно много, заявили профильные чиновники на пресс-конференции в ТАСС.

- Впервые в истории Фонда плановая сумма на ремонт в многоквартирных домах в 2023 году превысила 28 миллиардов рублей. 27,5 млрд из них потратятся на строительно-монтажные работы. Огромную бюджетную субсидию, 6 млрд рублей, смог выделить город, - сказал глава Жилищного комитета Олег Зотов.

Несмотря на суммы, средств Фонду все еще не хватает. Как заметил Зотов, власти сдерживают рост взносов на капремонт, хотя было бы куда удобнее назначить экономически обоснованную сумму в 36 рублей за квадратный метр. А то и больше – сразу 50 рублей за «квадрат». Да вот только мало кто из петербуржцев будет рад увидеть неприлично огромную сумму за капремонт в квитанции. Где 11-12 рублей, а где все 50!

В этом году на работы выделили более 28 млрд рублей, включая 6 млрд из субсидии от властей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Источником денег для нас служат взносы петербуржцев и бюджетная субсидия. До последнего времени размер взноса был существенно ниже уровня, который позволял бы выполнять все обязательства по исполнению программы. Но этот взнос соответствовал возможностям петербуржцев. Мы не можем установить 50 рублей с квадратного метра, поэтому задействовали субсидию – она частично покрывает недостаток финансирования, - подчеркнул чиновник и напомнил, что в 2022 году взнос только проиндексировали на 8,5%, как и другие услуги ЖКХ.

Что до субсидии, то ее сумма выросла в 6 раз с 2021 года. В пандемийный год власти не смогли выделить из бюджета ни рубля на капремонт, в 2022 году выделили уже 3 млрд, в этом – сразу 6 млрд рублей.

НЕДОРЕМОНТ

Проблемы с обновлением крыш, фасадов, инженерных коммуникаций и лифтов чиновники признают. В 2021 году работы часто срывались подрядчиками – закончить недоделки получилось только годом позже. В начале 2022 года ФКР пережил кризис по собираемости взносов, но летом смог восстановить ее до прежнего уровня.

- В 2022 году мы выполнили 1900 видов работ, но этого было недостаточно. По региональной программе капремонта сохраняется недоработка, накопленная с 2014 года, - заявил Олег Зотов.

В этот раз ФКР и Жилищный комитет начали «готовить сани летом» - заранее проводить закупки и искать подрядчиков. Это, отметил Зотов, дало «осторожную уверенность в том, что мы точно сделаем лучше, чем в прошлом году».

Несмотря на большие суммы, у Фонда накопилось много "недоделок" с 2014 года. Мешали и недобросовестные подрядчики, и кризис со взносами. Фото: Артем КИЛЬКИН

ЭТО ВАЖНО!

Будьте готовы к долговым квитанциям в почтовых ящиках! На следующей неделе, анонсировали чиновники, около 400 тысяч петербуржцев получат «письма счастья». Набежавший долг нужно будет обязательно погасить. Или поспорить с ФКР, если вы твердо уверены в том, что квитки давно оплачены.

ЦИФРА

Около 100 млрд рублей израсходовали на капремонт с 2014 года.

29 тысяч работ сделано на эти деньги с 2014 года.

100 тысяч видов работ планируется выполнить к 2038 году.