С Ольги Бузовой требуют 1 млн Евро через суд за отказ продвигать вино Buzwine

Импортер вина требует через суд с Ольги Бузовой более 1 млн Евро за отказ продвигать Buzwine Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ольгу Бузову снова подали в суд. Покоя ей не дает винный дистребьютер, который хотел использовать популярность певицы и телеведущей для продвижения вина. Речь идет о бренде Buzwine, на который Ольга сначала дала согласие, но после передумала и отказалась быть лицом алкогольной продукции. На что импортер вина сначала пытался призвать знаменитость все же рекламировать вино со своим именем, а теперь требует с Бузовой огромную сумму денег - более 1 миллиона Евро. Об этом 14 апреля 2023 года сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

- Приморский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал исковое заявление ООО "Глобал Вайн дистрибьюшен" к Ольге Бузовой и ООО "Арчер Мьюзик Продакшнс" о взыскании убытков. Истец рассказал, что заключил договор на использование товарного знака Buzwine. Компания звукозаписи обязалась оказывать рекламную поддержку для продвижения вина, а также заключить непосредственно с певицей договор для всего пиара, - рассказали в суде.

Сначала все шло хорошо, на полках магазинов стали появляться бутылки с лицом Бузовой. Но 3 апреля 2020 года дистребьютер вина получил уведомление о том, что певицы передумала и отозвала согласие на использование своего имени и лица для рекламы алкоголя. По договору Ольга имеет право передумать, однако заказчик также имеет право потребовать возместить ему убытки, так как винной компании пришлось утилизировать всю партию Buzwine.

Теперь же винная компания требует с Бузовой более 1,5 миллиона рублей за утилизированную партию вина и 1,15 миллиона Евро по текущему курсу ЦБ за все понесенные убытки.

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