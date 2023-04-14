Как подать заявку на уличное выступление музыкантам в Санкт-Петербурге с 1 мая 2023: список мест для выступлений

Как подать заявку на уличное выступление музыкантам в Санкт-Петербурге с 1 мая 2023 Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С 1 мая 2023 года музыканты в Санкт-Петербурге больше не смогут выступать в переходах метро, у любых торговых центрах, да и в принципе у любого понравившегося места. В Северной столице установили строгие правила: хочешь петь и играть - подай заявку, согласуй и вперед. Выступать можно будет только в специально отведенных для этого местах и по предварительным заявкам. Рассказываем, как подать заявку на уличное выступление музыкантам в Санкт-Петербурге с 1 мая 2023 года и где разрешено выступать.

Адреса для выступлений уличных музыкантов в Санкт-Петербурге с 1 мая 2023 года

Площадки в городе поделили на «тихие», «умеренные» и «громкие». В первых нельзя использовать любую аппаратуру для усиления звука и ударные музыкальные инструменты. В «умеренных» разрешается играть на ударных и использовать звукоусиливающую аппаратуру мощностью до 500 Вт. В «громких» местах можно и использовать барабаны, и более мощную аппаратуру.

Есть также ограничение по времени: играть можно с 09:00 до 22:00 в будни и с 12:00 до 22:00 в выходные дни.

Без разрешения выступить больше не получится Фото: Олег ЗОЛОТО

Как подать заявку на уличное выступление музыкантам в Санкт-Петербурге с 1 мая 2023

Заявку на выступление можно подавать начиная с 15 апреля 2023 года. Для этого надо зайти на портал «Культура Петербурга». На главной странице в самом верху выбрать раздел «Уличные выступления». Далее откроется интерактивная карта с обозначенными на ней местами, где разрешены выступления. Также они будут маркерованы по цветам на «тихие», «умеренные» и «громкие» площадки.

Напомним, что срок подачи заявки для уличного выступления: не ранее, чем за 20 рабочих дней и не позднее, чем за 10 рабочий дней до выступления. Для «тихих» мест можно не позднее, чем за три дня до выступления. Также один организатор может подать не более трех заявок на выступление в разных местах за один месяц.

Выбрав место выступления на карте, надо нажать на него. Далее откроется страница с расписанием работы точки, а также календарем, где будут указаны занятое и свободное время для выступления. Выбрав нужное время следует нажать на кнопку «Отправить заявку». Дальше надо заполнить анкету и система перенаправит пользователя на портал «Госуслуги».

Места для выступлений надо согласовать заранее Фото: Олег ЗОЛОТО

К заявке необходимо приложить следующие копии документов:

- схема размещения сценического и (или) технического оборудования (при наличии), используемого при проведении уличного выступления;

- перечень звукоусиливающей аппаратуры, документов, содержащих ее технические характеристики (наименование, модель и мощность) (в случае использования звукоусиливающей аппаратуры при проведении уличного выступления);

- для организатора юридического лица: устав юридического лица, заверенный подписью руководителя и печатью (при наличии) юридического лица, акт, подтверждающий назначение на должность руководителя юридического лица, заверенный подписью руководителя или уполномоченного лица юридического лица и оттиском печати (при наличии печати);

- доверенность, оформленная в установленном законодательством порядке (при обращении лица, уполномоченного организатором) с приложением копии паспорта поверенного;

- документы, подтверждающие соблюдение установленных Комитетом особенностей проведения уличных выступлений в отдельных местах, при наличии требований об их представлении.

Далее остается только ждать согласования. Отметим, что все выступления согласовывают районные администрации, кроме Дворцовой площади - эти занимается комитет по культуре.