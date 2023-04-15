Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Петербург 16 апреля

Частичку Благодатного огня доставят в Петербург 16 апреля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В день светлого праздника Пасхи 16 апреля 2023 года в Санкт-Петербург доставят частичку Благодатного огня. В Великую Субботу, 15 апреля, в Кувуклии храма Воскресения Христова в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Сначала его доставят в Москву, а оттуда лампады со святыней передадут в Северную столицу. Об этом рассказали в Санкт-Петербургской митрополии.

- Сегодня святыня будет доставлена фондом Андрея Первозванного в Москву, в храм Христа Спасителя к Пасхальному Патриаршему богослужению, - сообщили в митрополии.

В аэропорту "Внуково-3" Благодатный огонь передадут десяткам российских городов. В том числе в Петербург и Ленинградскую область лампады доставят уже в 3 часа ночи 16 апреля. Из аэропорта "Пулково" святыню отправят в Казанский кафедральный собор, Александро-Невскую лавру, Воскресенский Новодевичий монастырь, Гатчинский кафедральный собор святого апостола Павла и многие другие храмы.

Напомним, что пасхальные богослужения во всех храмах Петербурга начнутся в ночь с 15 на 16 апреля. Днем 15 апреля все желающие могут посетить церкви, чтобы освятить яйца и куличи.