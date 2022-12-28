В Петербурге выбрали «Лучший социальный проект 2022 года»

Торжественное награждение победителей прошло в Таврическом дворце. Фото предоставлено ЦИСС СПб.

В Северной столице подвели итоги конкурса «Лучший социальный проект года». Всероссийское соревнование проектов в области социального предпринимательства состоялось в 2022 году уже 7-й раз. Из 43 конкурсантов от Санкт-Петербурга, в числе которых социально-ориентированные коммерческие и некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели и самозанятые, победителями были объявлены 8 представителей разных номинаций. Торжественное награждение победителей прошло 14 декабря в Таврическом дворце. Каждый из награжденных получил подарочный сертификат на развитие своего проекта.

Организатор всероссийского конкурса - Министерство экономического развития России при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия - страна возможностей». Региональный этап конкурса проходит при поддержке инфраструктурного подразделения Центра «Мой бизнес» - Центра инноваций социальной сферы (ЦИСС). ЦИСС оказывает всестороннюю поддержку социальным предприятиям и тем, кто планирует начать социальный бизнес. Конкурс служит индикатором развития социального предпринимательства на территории регионов России, объединяя предпринимательское, экспертное и управленческое сообщества.

Конкурс также позволяет участникам понять, в том ли направлении они двигаются в своей деятельности. Фото предоставлено ЦИСС СПб.

- Это прекрасный конкурс, который дает возможность хорошим социальным проектам заявить о себе, - отметила директор ЦИСС Санкт-Петербурга Гаяне Михайлова. - Победители регионального этапа становятся участниками федерального и соревнуются с лучшими проектами со всей России в рамках своей номинации. Мы гордимся нашими предпринимателями и делаем все возможное, чтобы таких проектов на территории Санкт-Петербурга было как можно больше.

- Соорганизатором регионального этапа конкурса выступил Фонд поддержки предпринимательства. - Все проекты участников живые, активно развивающиеся, реальные, интересные и направлены на благо жителей Санкт-Петербурга, - рассказала директор фонда Маргарита Шведова. - Также не стоит забывать, что конкурс не только позволяет участникам понять, в том ли направлении они двигаются в своей деятельности, но и способствует их популяризации.

Региональный эксперт ЦИСС Санкт-Петербурга, член жюри конкурса, лингвист, заместитель председателя Российско-израильского делового совета Инна Кунина подчеркнула, что значимость реализации социальных проектов для Санкт-Петербурга трудно переоценить. Эксперт выделила проекты, направленные на реабилитацию и адаптацию людей с ограниченными возможностями и приоритетность данных инициатив. - Считаю целесообразным наращивание для подобных проектов мер государственной поддержки, являющейся для людей с ограниченными возможностями жизненно необходимой.

В заключении ведущая церемонии награждения к.э.н., юрист, бизнес-тренер, предприниматель, основатель сети социального бизнеса в России Королева Анастасия заметила, что «участие в конкурсе позволяет не только популяризировать социальные проекты, получить достойные призы, но и проанализировать номинантам текущее состояние их бизнеса и варианты его масштабирования».

Эксперты конкурса отметили, что значимость реализации социальных проектов для Санкт-Петербурга трудно переоценить. Фото предоставлено ЦИСС СПб.

КСТАТИ

По мнению эксперта в области государственного управления и социальной политики, специалиста в проектном управлении, преподавателя Президентской программы Любови Коряковой, «представленные проекты ярко иллюстрируют готовность предпринимателей города решать сложные социальные задачи. Конкурс является прекрасной возможностью и площадкой для диалога социальных предпринимателей и власти».