В Кудрово взбунтовался самый большой дом Европы

В легендарном доме на Областной,1 произошла силовая попытка сменить управляющую компанию Фото: администрация правительства ЛО.

К драке привела попытка смены управляющей компании в самом большом доме Европы, расположенном на Областной улице в Кудрово. Жильцы дома-гиганта на четыре тысячи квартир создали ТСЖ, избрали новое руководство и попытались взять управление домов в свои руки. Но все пошло не по мирному сценарию. Об инциденте уже знают в правительстве Ленобласти.

- В самом большом доме Европы по адресу Кудрово, улица Областная, 1 предпринята попытка кулаками определить кому принадлежит право управлять зданием на 4300 квартир. Представители комитета госжилнадзора минувшей ночью присутствовали на месте жилищных разборок, - сообщает пресс-служба администрации правительства 47 региона.

Чиновники не стали вмешиваться в драку, подчеркнув, что предпочитают законные способы решения конфликта. А он, по словам местных жителей, дошел до ручки. Точнее крана водоснабжения. Как фильме «Бриллиантовая рука»: «а не будут брать, отключим газ». И отключили. Только не газ, а воду.

После вызова жильцами полиции, вода в квартиры кудровчан все же вернулась. Но вопрос со сменой УК так и не решился.

- В комитет госжилнадзора Ленобласти на рассмотрение поступила документация по передаче управления ТСЖ в составе 8 томов. В соответствии с действующим реестром до 26.01.2023 право и обязанность управлять необыкновенным многоквартирным домом лежит на УК «Капитал Комфорт», - сообщают в областном правительстве.

Продолжение истории с «кудровским бунтом» ожидается уже в новом году.