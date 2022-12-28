Как изменится жизнь в Петербурге в новогодние праздники: круглосуточное метро, экстренная помощь и пенсия по расписанию

Северная столица готова отмечать праздник и длинные зимние каникулы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Приближается Новый 2023 год. Пандемия, наконец, ушла на второй план, правда, с гриппом в Петербурге дела не очень хороши, поэтому горожанам советуют носить маски. В остальном Северная столица полностью готова отмечать праздник и длинные зимние каникулы. Рассказываем, как и что будет работать с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года и какая петербуржцев ждет погода в новогодние выходные.

МЕДИЦИНА

Поликлиники

В праздничные дни будет организована работа всех поликлиник во всех районах города – это 110 взрослых и 81 детская поликлиника, плюс 36 травмунктов. Ежедневно на смену будут выходить почти тысяча участковых врачей.

Тех, кто заболел в новогодние праздники, примут в поликлиниках. Фото: Олег ЗОЛОТО

Стоматология

Экстренная и неотложная стоматологическая помощь будет оказываться круглосуточно в поликлиниках №12, 20 и 32.

Экстренная помощь

В праздники будет работать 502 бригады скорой помощи, в том числе 35 реанимационных бригад.

С травмами можно обратиться в три организации. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вакцинация

Вакцинация от гриппа и COVID-19 в Петербурге будет проводиться все новогодние праздники. Прививки делаются в городских поликлиниках совершенно бесплатно и по предварительной записи. Уточнить информацию о работе прививочного кабинета можно будет по телефону регистратуры в каждой поликлинике.

ТРАНСПОРТ

В Новый год и Рождество общественный транспорт Петербурга будет работать круглосуточно.

Метро

С ночь на 1 января и с 6 на 7 января петербургская подземка будет работать круглосуточно. Однако четыре станции и восемь вестибюлей закроют для пассажиров. Это первые вестибюли станций «Проспект Ветеранов», «Девяткино», «Московская», «Дунайская», «Зенит». Не доступны будут вторые вестибюли станций «Ленинский проспект», «Невский проспект», «Проспект Славы», а также станции «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Чернышевская».

В новогоднюю ночь на улицах будет работать 31 маршрут наземного транспорта. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С полуночи 31 декабря до 4:30 1 января и с 2:00 до 4:30 7 января нельзя будет купить проездные на основе БСК и активировать интернет-платежи. В это время будут продаваться только жетоны за наличный расчет.

Наземный транспорт

В новогоднюю ночь на улицах будет работать 31 маршрут наземного транспорта: 20 автобусных, 6 троллейбусных, 5 трамвайных. В ночь с 31 декабря на 1 января с 01:00 до 05:00 с интервалом в полчаса будут курсировать: автобусы - № 2, 3, 13, 77, 100, 115А, 145А, 186, 190, 196, 397; трамваи - № 7, 43, 55, 60, 100; троллейбусы - №№ 2, 13, 14, 23, 31, 46.

В рождественскую ночь горожан будут развозить 5 автобусных и 2 троллейбусных маршрута с интервалом движения в 30 минут: автобусы - № 8, 12, 77, 93, 133 и троллейбусы - №23 и 46.

АЛКОГОЛЬ

Сколько бы не обсуждали в Госдуме и некоторых регионах страны, что следует ограничить продажу алкоголя в новогодние длинные праздники, в Петербурге эта инициатива никак не приживется. Запрет на продажу спиртного в Северной столице в магазинах действует по старому - с 22:00 до 11:00 часов. Ограничений на продажу крепкого, пенного или игристого в барах, кафе и ресторанах нет.

САЛЮТ

В этом году Петербург вновь встретит Новый год без праздничного салюта. Власти приняли решение отменить яркий фейерверк и концерт на Дворцовой площади, чтобы сэкономить бюджет.

Салюта в новогоднюю ночь не будет, будем наслаждаться украшенным городом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЗАГСЫ

Сыграть свадьбу в новогодние праздники? А почему бы и нет. Единственное, что не все ЗАГСы будут открыты. Так, 31 декабря с 10:00 до 15:00 без перерыва на обед будут работать ЗАГСы Колпинского, Петродворцового, Пушкинского, Кронштадтского и Курортного районов. 6 января с 10:00 до 16:00 с перерывом с 13:00 до 14:00 будут готовы расписать молодых те же самые ЗАГСы. А вот Дворцы бракосочетания начнут работу лишь с 9 января.

Отдел о регистрации актов гражданского состояния о смерти будет работать 3, 4 и 5 января с 10:00 до 17:00 часов.

ПОЧТЫ И ПЕНСИИ

31 декабря отделения почты будут работать на час меньше, кроме круглосуточных отделений - они будут принимать клиентов до 21:00 часов. Круглосуточные отделения возобновят работу 1 января в 10:00. Для всех остальных отделений 1, 2 и 7 января станут выходными. В остальные дли почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

Выплата пенсий в январе начнется с 3 января и продолжится до 20 января. Выдавать деньги будут в том числе и в праздничные дни. Исключение - 7 января.

Круглосуточные отделения почты возобновят работу 1 января в 10:00. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПОГОДА

Новый год Санкт-Петербург в который раз уже встретит без снега. В самом конце декабря в город вновь придет оттепель. 31 декабря днем температура поднимется до плюс 2 градусов, ночью установится ноль, а дождя, по всей видимости, не миновать. Первая январская неделя тоже окажется теплой. Ожидаются небольшие температурные качели от минус 2 до плюс 3 градусов.