Завораживающие маски из папье-маше и жутковатый Дед Мороз из психбольницы Львова. Рассматриваем уникальную коллекцию советских елочных игрушек

Алла Яковлева с 90-х собрала тысячу уникальных и дорогих елочных игрушек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Елку мы наряжаем скромно. А то забудешь закрыть окно, подует ветер, и раритетные украшения за 100-200 тысяч рублей каждая полетят на пол, - улыбается 55-летняя коллекционер елочных игрушек Алла Яковлева.

Санитарка из Петербурга больше 30 лет собирает советские новогодние игрушки, созданные с 1936 по конец 1950-х годов. Сейчас их у нее больше тысячи, а общая стоимость перевалила за три миллиона рублей. Алла уверена, что именно старые украшения и создают непередаваемую атмосферу Нового года. Тем более в ее коллекции все игрушки – ручная работа!

Все игрушки разом не осмотреть. Вот, например, часики из "Карнавальной ночи". А выше них находится та самая "сюрпризница", куда прятали конфетки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЕСТЬ ДАЖЕ СОВЕТСКИЙ КИНДЕР-СЮРПРИЗ

«КП-Петербург» застала коллекционера в момент ремонта в квартире. 80 процентов украшений у Аллы хранятся за городом. А оставшиеся – лежали дома в коробках перед отправкой в городской Музей игрушек, который попросил одолжить их для выставки. Но для редакции Алла распаковала все «добро» и без остановки принялась рассказывать про каждую.

- Смотрите, вот полено из картона. Его вешали на елку, чтобы привлечь достаток. Большинство ленинградских домов раньше отапливались дровами, либо углем. И считалось, если ты такое бревнышко повесишь, то в твоем доме всегда будут дрова. А вот кукуруза из стекла – отсылка к Хрущеву. А здесь у нас ракета, символизирующая успехи наших космонавтов. А еще, посмотрите, вот коробочка-сюрпризница. Это наш аналог киндер-сюрприза. Можно было в коробочку положить конфетку и повесить на елку, - с горящими глазами перечисляет Алла.

Стеклянные игрушки были самыми дорогими в советское время. Да и сейчас они недешевые. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уже через каких-то полчаса коллекционер заставила всю комнату игрушками. Почти все место заняли Деды Морозы из ваты и папье-маше, которых в советское время ставили у елки. Самый старый из них сделан в 1936 году, когда в СССР впервые начали отмечать Новый год.

- Этот дедушка уже пожелтел и почернел. Зарос ватой. И не скажешь, что он дружелюбно настроен. Он только для коллекции, не пугать же им детей у елки, - смеется Алла Яковлева. – Есть у меня еще один страшненький дедушка, сделанный ограниченным тиражом в 40-х годах для психбольницы в Львове. Что-то у него взгляд какой-то нездоровый.

Самые простые игрушки делали из бумаги и картона. Взять те же флажки. Зато как красиво! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«СРЕДНЯЯ ЦЕНА ОТ 5 ДО 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ»

Описывать всю коллекцию - дело невыполнимое: здесь есть и часы из фильма «Карнавальная ночь», и медсестры и солдатики времен Великой Отечественной войны, и всевозможные зверушки, и герои сказок из мультфильмов. Самые простые игрушки – флажки, самые изобретательные и дорогие для того времени – маски из папье-маше и метровые деды Морозы.

Многие игрушки продавались наборами. Собрать их сейчас - целое испытание, ведь отдельная игрушка может стоить до 100 тысяч рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В основном игрушки делали из жести, ваты с проволокой, стекла, картона, папье-маше. На ветки их можно зацепить прищепками, крючками или веревочками, - проводит ликбез Алла Яковлева.

Коллекционировать игрушки Алла начала случайно – увидела коробку у соседей, распродававших вещи. Остановиться оказалось трудно. И если раньше покупки не били по карману, то сейчас за украшениями идет настоящая охота.

Дедов Морозов, как правило, делали из ваты и проволоки. По центру - самая старая игрушка зимнего волшебника. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Игрушки ищу на барахолках, на сайтах объявлений, у знакомых. И, конечно, на аукционах. Как таковой цены у них нет, все зависит от продавца и покупателей, которые конкурируют друг с другом. Средняя стоимость игрушек от 5 до 15 тысяч рублей. Самые редкие стоят 50-100 тысяч рублей. Сложнее всего собирать наборы. Они могут стоить и 10 тысяч рублей. Но если там не хватает какой-то одной игрушки, как у меня с серией по сказке «Чиполлино», то отдельно ее придется докупать чуть ли не за 100 тысяч рублей, - объясняет Алла.

КРУГЛЫЙ ГОД – ПРАЗДНИЧНАЯ СУЕТА

Витрины для игрушек Алла не делает – на солнце они могут испортиться, особенно летом. Поэтому и спрятаны в коробках.

- Игрушек у меня примерно на три миллиона рублей. И коллекция пополняется. Но что с ними делать дальше, на пенсии, вопрос открытый. Может, передам в музей. С другой стороны, это хорошая финансовая подушка, - рассуждает Алла.

У Аллы есть даже советские новогодние маски. Любопытно, что кто-то любил наряжаться в барона Мюнхгаузена. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из-за увлечения Алла создает себе новогоднее настроение еще летом, когда бежит домой с очередной раритетной игрушкой, присланной из любой точки страны. Но в этом году семья Яковлевых твердо решила – обойдемся без елки.

- Я больше люблю предновогоднюю суету. Ты бегаешь, покупаешь подарки, со всеми ругаешься, пока украшаешь квартиру, чинишь перегоревшую гирлянду. Это целый ритуал. Когда люди перестают этим заниматься – значит, они совсем ничего не хотят, это уже депрессивное состояние. Мы позволяем себе не наряжать елку в этом году только по той причине, что у нас избыток новогодних аксессуаров, как видите, - шутит Алла.

Дореволюционный рождественский вертеп. Кто знает, может быть такой был у самих Романовых? Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КСТАТИ

Есть в коллекции Аллы Яковлевой и несколько дореволюционных игрушек немецкого производства, на которых стоит царская печать дома Романовых. Это красочные рождественские вертепы из картона, сделанные в 1900 году. Цена таких игрушек может легко превышать 50 тысяч рублей.

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