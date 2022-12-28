Главный синоптик дал прогноз погоды на январь в Петербурге

Морозы вернутся уже в январе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов дал прогноз погоды на январь будущего года. Увы, но встречать 1 января придется при плюсовой температуре с дождями. Но потом зима постепенно начнет возвращаться к работе. Уже второго числа будет небольшой минус. А вот вторая половина месяца обещает уже крещенские морозы.

- Для 1 января в Петербурге максимум дневной температуры составляет +4,5 градуса, рекорд поставлен в 2017 году, но может быть побит в этот раз. Пока предполагаем +3,6. Неприятно, с дождем, но что поделать. Даже Москве повезет, будет в ночь небольшой минус. А нам обычно не везет из-за близости к морю. За последние 23 года шесть лет в новогоднюю ночь была положительная температура, - рассказал на пресс-конференции синоптик.

Но если брать именно день 1 января, то «плюсовых» годов уже насчитается 13.

Прогноз в целом на январь такой: крещенские морозы скорее всего придут, но рождественских ждать не приходится. Первая половина месяца окажется близкой к климатической норме, то есть к -4 градусам. Но в отдельные сутки может быть и небольшой плюс днем и до -6 ночью.

А с 14-15 января ожидается резкое похолодание до -7…-8 днем и -14…-15 ночью. Морозы продержатся несколько дней и закончатся сразу после крещенья. Уже 22 числа среднесуточная температура составит -5 градусов. Объем осадков немного превысит норму.