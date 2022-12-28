«Варил курицу для одноклассников, а они показывали ему театр теней»: Как Владимир Путин в советское время отмечал Новый год

Новогоднюю речь Владимира Путина каждый год ждет вся страна. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Буквально через три дня россияне прильнут к экранам, чтобы посмотреть новогоднее обращение президента Владимира Путина. Для многих это уже стало традицией - встречать праздник, слушая речь главы государства. И «Комсомолка» задалась вопросом - а как сам Владимир Владимирович раньше праздновал Новый год? Об этом нам рассказали одноклассники и друзья Владимира Путина.

«ВАРИЛ КУРИЦУ ДЛЯ ОДНОКЛАССНИКОВ»

- Самый интересный Новый год, как мне кажется, был в 1967 или 1968 году - мы тогда отдыхали на базе охотников, - вспоминает одноклассник Владимира Путина, который общается с ним до сих пор. - Отец нашего одноклассника Кости Красильникова увлекался охотой, он организовал для школьников в зимние каникулы праздник в деревне Войбокало Ленинградской области. Мы приехали туда к вечеру, долго добирались по глубокому снегу среди деревьев. Красота зимнего леса, луна освещала дорогу. Потом готовили праздничный обед. И Володя варил курицу к праздничному столу в каком-то соусе, рецепт вычитал в поваренной книге!

Президент угощал одноклассников курой Фото: Кремль

Со школьниками была и любимая учительница Владимира Путина Вера Гуревич. Именно она руководила процессом приготовления праздничного стола. Ей в этом помогали и другие ученики.

- После застолья наш одноклассник Коля Алехов, в будущем профессиональный артист, показывал смешные сценки теневого театра: белая простынь, за которой стояла свечка, а между ними наш артист. Коля то приближался к свечке, то удалялся, что позволяло увеличивать размеры изображенных смешных картинок, - вспоминают одноклассники Владимира Путина. - Утром, как и в последующие дни, мы много катались на лыжах и санках с лесных горок. Весело, шумно и очень дружно проходили наши зимние каникулы. А в последующие годы мы часто выезжали на дачу к Путиным в Тосно, где вместе с соседскими девушками встречали Новый год. Это была компания молодежи из 6-8 человек.

«НА СТОЛЕ ВСЕГДА ТРЕСКА»

Новогодние утренники одноклассники президента сейчас уже помнят смутно. Но вспоминают, что один раз будущий президент все же наряжался в костюм.

- Помню, где-то появлялась старая фотография, на которой Владимир Путин был одет в костюм зайчонка, но сам я этого не видел и не помню, - признался одноклассник президента.

Семья праздновала Новый год на даче Фото: Кремль

Дома же праздничные обеды для семьи готовил всегда отец Путина Владимир Спиридонович. Любимым блюдом, как говорят его друзья, была треска в томате.

- Она всегда стояла на праздничном столе в семье Путиных. Вкусно, но черного перца, как мне казалось, было многовато, - смеется друг президента.

К слову, традиций русской кухни Владимир Путин придерживается до сих пор.

- Из того, что я слышал общим фоном, Новый год для семьи Владимира Путина - это всегда домашний семейный праздник, как и у всех советских людей, - поделился с "КП" сын тренера президента Михаил Рахлин. - Сначала он праздновал с отцом и матерью, а потом со своими близкими и товарищами. Эти традиции передались ему от родителей. Я недавно слышал, как Владимир Владимирович говорил: "Я привык всегда праздновать в кругу семьи". И исходя из того, что я знаю, на мероприятиях у президента стоит обычно абсолютно простая русская еда. Есть и каша, и творог. И обязательно на всех мероприятиях присутствуют пирожки: с капустой, с мясом, с яблоками. Изысков я не припомню.

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