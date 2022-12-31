Эволюция оливье: Как главный новогодний салат изменился за полтора века

Оливье - главное отечественное угощение Нового года.
Фото: Иван ПРОХОРОВ
Этот «россиянин» с французскими корнями - обязательный гость каждого новогоднего стола страны. Невозможно представить, как бьют куранты и разливается по бокалам шампанское без салатницы с этим блюдом на нарядной скатерти. Оливье - он же «Зимний», «Столичный» или, как говорят за рубежом, «Русский салат» - главное отечественное угощение Нового года.
ВЕРСИЯ ПЕРВАЯ
Ешь корнишоны, рябчиков жуй
Сытный спутник праздника родился у нас в XIX веке. В истории укрепилась версия, что автором салата был француз Люсьен Оливье - шеф-повар ресторана «Эрмитаж» на Трубной площади в Москве. В 1860-х Оливье придумал для важных гостей закуску под фирменным соусом, и блюдо так полюбилось едокам, что быстро стало визитной карточкой заведения.
В следующее десятилетие рецепт пытались дублировать другие кулинары. Салат оливье набрал небывалую популярность и стал расходиться по поваренным книгам. Эталонным рецептом считается версия, описанная в 1894 году неким Вебе в журнале «Наша пища»:
«Изжарить рябчика, остудить, нарезать небольшими ломтиками. Приготовить сваренный (нерассыпчатый) картофель, также ломтиками, и ломтики свежих огурцов. Затем прибавить каперсов и оливок, все это перемешать и залить вдоволь соусом (в обыкновенный холодный соус провансаль прибавить сою «Кабуль» до темноватого цвета и пикантного вкуса). Замаскировать сверху раковыми шейками, листочками салата-латука и немного рубленым ланспиком. Подавать очень холодным в хрустальной вазе».
Соя «Кабуль» - это пряный соус-приправа на мясном бульоне, томатной пасте, перце и гвоздике. Загадочный ланспик- сгущенный бульон из мяса, дичи или рыбы - считай, пустая основа для холодца. Кубики мясного желе служили гарниром к сытным блюдам или же украшением - таким бульоном заливали или декорировали блюда сверху.
Зимой Вебе предлагал заменять свежие огурцы корнишонами. Рябчика можно подменить курицей, куропаткой или тетеревом, но тогда «вкус уже не будет такой тонкий».
Сегодня в обиход вошел салат с вареной морковкой, огурчиками и колбасой.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
ВЕРСИЯ ДОРОГАЯ
Раковые шейки и трюфели
Более поздний рецепт, 1897 года, разлетелся среди людей как истинный. Его опубликовала Пелагея Александрова-Игнатьева в книге «Практические основы кулинарного искусства». Мастерица считала, что в салате должны быть еще трюфели и раки, и готовила его, не перемешивая, а слоями.
На одну большую салатницу (даже, скорее, тазик) нужно взять:
- рябчики - 3 штуки
- картофель - 5 штук
- огурцы- 5 штук
- салат- 2 кочешка
- раковые шейки - 15 штук
- ланспик- 1 стакан
- оливки и корнишоны - ¼ фунта
- трюфели - 3 штуки
провансаль для заправки.
«Опалить, выпотрошить, заправить и изжарить рябчиков, остудить и снять всю мякоть с костей. Филейчики нарезать бланкетами, а остальную мякоть немного порубить. Из костей дичи сварить хороший бульон, из которого приготовить потом ланспик. Картофель сварить в кожице, очистить и вынуть на выемку величиною в трехкопеечную монету, а обрезки изрубить. Свежие огурцы очистить от кожицы и нарезать тонкими кружками. Трюфели нарезать кружками. Сварить раков и взять от них шейки. Приготовить густой соус провансаль, прибавить в него для остроты «Кабуль», а для лучшего вкуса и цвета - немного густых сливок. Оливки крупные очистить от косточек винтом», - описывает кулинар.
Нижним слоем мастерица предлагает укладывать обрезки дичи и картофеля. Затем ряд дичи, снова картофель. После идут огурцы, трюфели, оливки и раковые шейки. Завершает «слоеный пирог» ряд дичи. Периодически слои надо промазывать провансалем, а сверху залить тем же соусом и ланспиком, украсить шейками и оставшимися трюфелями.
ВЕРСИЯ СОВЕТСКАЯ
С яблоком и сахаром
Шло время, над оливье стали фантазировать: в рецепт попадали черная икра, яйца, рыба и даже яблоки с сахаром.
- Оливье - достаточно фантазийный салат. В сочетании икры с рябчиком, рыбного и мясного вкуса не было ничего ужасного: в русской кухне до революции готовился форшмак из телятины и сельди, а в Италии до сих пор делают салат «Вителлотоннато» с телятиной и соусом из тунца. Яблоко стали добавлять в 1970-1980-х по привычке - в советской кухне было множество салатов с яблоком. Сахар примешивали к майонезу, чтобы усилить вкус, - рассказывает историк русской кухни Павел Сюткин.
Пока одни ингредиенты пополняли состав, другие его покидали. После Октябрьской революции из салата исчезли рябчики и трюфели, в советское время пропал ланспик. По мнению эксперта, оливье приспосабливался к общепиту, поэтому количество ингредиентов снижали ради экономии. Кроме того, ланспик быстро портился, а овощную основу для салата могли хранить долго.
Оливье - достаточно фантазийный салат, так что не стесняйтесь заменять некоторые продукты.
Фото: Иван МАКЕЕВ
СОВЕТ
Рыбой не испортишь?
Сегодня старинные рецепты оливье, скорее, легенда, а в обиход вошел салат с вареной морковкой, огурчиками и колбасой, которую порой заменяют курицей или рыбой.
Сюткин уверен: испортить салат трудно, но все же не стоит добавлять в него белую отварную рыбу - вкуснее будет с красной слабосоленой. Свекла тоже сомнительный гость для зимнего салата, она только закамуфлирует его под селедочную шубу.
Еще один нюанс: если готовите рыбную версию, то лучше не добавляйте яйцо, а соленые огурцы замените свежими.
ЭТО ИНТЕРЕСНО
История главного героя салата – майонеза - тоже стоит внимания. По легенде, знаменитый соус возник по ошибке - напортачил, и очень удачно, ученик Оливье.
«Мастер забыл ему сказать, что для горчичной заправки надо взять желтки вареных яиц. Ученик взял сырые желтки и вместо заправки получил майонез. Изначально его называли провансаль, а майонезом именовали блюда под этим соусом», - рассказывает историк Татьяна Цветкова в труде «Исторические основы становления и развития феномена петербургской кухни».
Сначала майонез дружил с мясными и овощными блюдами и только потом стал верным спутником всевозможных салатов.