Эволюция оливье: Как главный новогодний салат изменился за полтора века

Оливье - главное отечественное угощение Нового года. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Этот «россиянин» с французскими корнями - обязательный гость каждого новогоднего стола страны. Невозможно представить, как бьют куранты и разливается по бокалам шампанское без салатницы с этим блюдом на нарядной скатерти. Оливье - он же «Зимний», «Столичный» или, как говорят за рубежом, «Русский салат» - главное отечественное угощение Нового года.

ВЕРСИЯ ПЕРВАЯ

Ешь корнишоны, рябчиков жуй

Сытный спутник праздника родился у нас в XIX веке. В истории укрепилась версия, что автором салата был француз Люсьен Оливье - шеф-повар ресторана «Эрмитаж» на Трубной площади в Москве. В 1860-х Оливье придумал для важных гостей закуску под фирменным соусом, и блюдо так полюбилось едокам, что быстро стало визитной карточкой заведения.

В следующее десятилетие рецепт пытались дублировать другие кулинары. Салат оливье набрал небывалую популярность и стал расходиться по поваренным книгам. Эталонным рецептом считается версия, описанная в 1894 году неким Вебе в журнале «Наша пища»:

«Изжарить рябчика, остудить, нарезать небольшими ломтиками. Приготовить сваренный (нерассыпчатый) картофель, также ломтиками, и ломтики свежих огурцов. Затем прибавить каперсов и оливок, все это перемешать и залить вдоволь соусом (в обыкновенный холодный соус провансаль прибавить сою «Кабуль» до темноватого цвета и пикантного вкуса). Замаскировать сверху раковыми шейками, листочками салата-латука и немного рубленым ланспиком. Подавать очень холодным в хрустальной вазе».

Соя «Кабуль» - это пряный соус-приправа на мясном бульоне, томатной пасте, перце и гвоздике. Загадочный ланспик- сгущенный бульон из мяса, дичи или рыбы - считай, пустая основа для холодца. Кубики мясного желе служили гарниром к сытным блюдам или же украшением - таким бульоном заливали или декорировали блюда сверху.

Зимой Вебе предлагал заменять свежие огурцы корнишонами. Рябчика можно подменить курицей, куропаткой или тетеревом, но тогда «вкус уже не будет такой тонкий».

Сегодня в обиход вошел салат с вареной морковкой, огурчиками и колбасой. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ВЕРСИЯ ДОРОГАЯ

Раковые шейки и трюфели

Более поздний рецепт, 1897 года, разлетелся среди людей как истинный. Его опубликовала Пелагея Александрова-Игнатьева в книге «Практические основы кулинарного искусства». Мастерица считала, что в салате должны быть еще трюфели и раки, и готовила его, не перемешивая, а слоями.

На одну большую салатницу (даже, скорее, тазик) нужно взять:

- рябчики - 3 штуки

- картофель - 5 штук

- огурцы- 5 штук

- салат- 2 кочешка

- раковые шейки - 15 штук

- ланспик- 1 стакан

- оливки и корнишоны - ¼ фунта

- трюфели - 3 штуки

провансаль для заправки.

«Опалить, выпотрошить, заправить и изжарить рябчиков, остудить и снять всю мякоть с костей. Филейчики нарезать бланкетами, а остальную мякоть немного порубить. Из костей дичи сварить хороший бульон, из которого приготовить потом ланспик. Картофель сварить в кожице, очистить и вынуть на выемку величиною в трехкопеечную монету, а обрезки изрубить. Свежие огурцы очистить от кожицы и нарезать тонкими кружками. Трюфели нарезать кружками. Сварить раков и взять от них шейки. Приготовить густой соус провансаль, прибавить в него для остроты «Кабуль», а для лучшего вкуса и цвета - немного густых сливок. Оливки крупные очистить от косточек винтом», - описывает кулинар.

Нижним слоем мастерица предлагает укладывать обрезки дичи и картофеля. Затем ряд дичи, снова картофель. После идут огурцы, трюфели, оливки и раковые шейки. Завершает «слоеный пирог» ряд дичи. Периодически слои надо промазывать провансалем, а сверху залить тем же соусом и ланспиком, украсить шейками и оставшимися трюфелями.

ВЕРСИЯ СОВЕТСКАЯ

С яблоком и сахаром

Шло время, над оливье стали фантазировать: в рецепт попадали черная икра, яйца, рыба и даже яблоки с сахаром.

- Оливье - достаточно фантазийный салат. В сочетании икры с рябчиком, рыбного и мясного вкуса не было ничего ужасного: в русской кухне до революции готовился форшмак из телятины и сельди, а в Италии до сих пор делают салат «Вителлотоннато» с телятиной и соусом из тунца. Яблоко стали добавлять в 1970-1980-х по привычке - в советской кухне было множество салатов с яблоком. Сахар примешивали к майонезу, чтобы усилить вкус, - рассказывает историк русской кухни Павел Сюткин.

Пока одни ингредиенты пополняли состав, другие его покидали. После Октябрьской революции из салата исчезли рябчики и трюфели, в советское время пропал ланспик. По мнению эксперта, оливье приспосабливался к общепиту, поэтому количество ингредиентов снижали ради экономии. Кроме того, ланспик быстро портился, а овощную основу для салата могли хранить долго.

Оливье - достаточно фантазийный салат, так что не стесняйтесь заменять некоторые продукты. Фото: Иван МАКЕЕВ

СОВЕТ

Рыбой не испортишь?

Сегодня старинные рецепты оливье, скорее, легенда, а в обиход вошел салат с вареной морковкой, огурчиками и колбасой, которую порой заменяют курицей или рыбой.

Сюткин уверен: испортить салат трудно, но все же не стоит добавлять в него белую отварную рыбу - вкуснее будет с красной слабосоленой. Свекла тоже сомнительный гость для зимнего салата, она только закамуфлирует его под селедочную шубу.

Еще один нюанс: если готовите рыбную версию, то лучше не добавляйте яйцо, а соленые огурцы замените свежими.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

История главного героя салата – майонеза - тоже стоит внимания. По легенде, знаменитый соус возник по ошибке - напортачил, и очень удачно, ученик Оливье.

«Мастер забыл ему сказать, что для горчичной заправки надо взять желтки вареных яиц. Ученик взял сырые желтки и вместо заправки получил майонез. Изначально его называли провансаль, а майонезом именовали блюда под этим соусом», - рассказывает историк Татьяна Цветкова в труде «Исторические основы становления и развития феномена петербургской кухни».

Сначала майонез дружил с мясными и овощными блюдами и только потом стал верным спутником всевозможных салатов.