Где можно запускать фейерверки в Санкт-Петербурге на Новый год 2023 Фото: Артем КИЛЬКИН

Какие новогодние праздники без салюта и фейерверка. И хоть городской салют в Санкт-Петербурге в честь Нового 2023 года был отменен, горожане сами могут устроить себе праздник и создать красочное, разноцветное и яркое небо. Специально для этого МЧС подготовило безопасные площадки, где можно запускать фейерверки в Санкт-Петербурге на Новый год 2023. Всего из 28 по городу. Публикуем полный список всех площадок с точными адресами.

Где можно запускать фейерверки в Санкт-Петербурге на Новый год 2023: Список официальных площадок от МЧС

1. Свободная территория между домами № 14 и № 20 по Искровскому проспекту (Парк строителей).

2. Свободная территория аллеи у дома № 9 по ул. Прибрежная

3. Центральная аллея (Батарейная дорога) Приморского парка Победы (площадь у фонтана), Крестовский пр., д. 23.

4. Сад на Неве, Смольная набережная, д.12.

5. Берег Парка культуры и отдыха г. Колпино, на острове Чухонка.

6. г. Кронштадт, земельный участок, ограниченный Цитадельским шоссе, ул. Литке и зданием ФОК на ул. Литке, д.10.

7. Морская набережная за гостиницей «Прибалтийская», ул. Кораблестроителей, д. 14.

8. Парк «Декабристов».

9. пос. Стрельна, площадка, расположенная с северной стороны от ул. Нижняя дорога на перекрестке ул. Нижняя дорога, Стрельнинская ул., Сосновая аллея.

10. г. Петергоф, сквер, ограниченный улицами Разводная, Озерковая, Самсониевским водоводом и Эрлеровским бульваром, со стороны ул. Озерковая.

11. г. Петергоф, территория, расположенная с юго-восточной стороны пересечения ул. Ботанической и ул. Шахматова.

12. г. Ломоносов, территория, расположенная с юго-восточной стороны пересечения ул. Федюнинского и Ораниенбаумского проспекта.

13. г. Пушкин, территория, прилегающая к Дому молодежи «Царскосельский», ул. Магазейная, д. 42, лит. А.

14. г. Павловск, пер. Песчаный, д. 11/16, территория, прилегающая к Муниципальному образованию г. Павловска.

15. Пионерский парк (координаты: 59.981953, 30.417332).

16. Муринский парк (координаты: 60.02264, 30.417942).

17. Парк «Озеро Долгое», вдоль Ольховой улицы между улицей Маршала Новикова и проспектом Королёва.

18. Сад «Ивана Фомина», пр. Просвещения д. 40.

19. Парк Авиаторов, Новоизмайловский пр., д. 11.

20. Пулковский парк (Парк Городов Героев), Московское ш., д. 1.

21. Парк «Малиновка», пр. Косыгина.

22. Парк «Полюстровский», ш. Революции.

23. Площадь рядом с Администрацией Красносельского района между Петергофским шоссе и Дудергофским каналом д. 53.

24. Площадь перед Администрацией МО «Морские ворота», Канонерский остров, д. 7.

25. Сквер между ул. Бухарестской и Загребским бульваром.

26. Парк Интернационалистов.

27. Парк Героев-пожарных.

28. Автомобильная парковка парка «Дубки», территория пляжа «Дубковский».

Правила безопасности

Напомним, что покупать фейерверки можно только в местах официальной продажи. Брать с рук пиротехнику не стоит, так как это может быть опасно. При покупке фейерверков обратите внимание на упаковку, на ней должны отсутствовать увлажненные места, разрывы.

Запускать пиротехнику должен один самый трезвый человек. Зрителям стоит отойти подальше на расстоянии 30-50 метров от места запуска. А после того, как фейерверк отстрелял, лучше не подходить к нему еще минут 10.