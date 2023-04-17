Фура снесла восемь машин на Комендантском проспекте в Петербурге

Восемь машин попали в ДТП на Комендантском проспекте Фото: СОЦСЕТИ

Жесткая авария произошла на севере Санкт-Петербурга. На пересечении Легковой и Комендантского проспекта стоят разбитыми как минимум восемь автомобилей. Все произошло утром 17 апреля 2023 года. Как сообщают очевидцы, во всем виновата фура, которая буквально снесла ряд автомобилей, ехавших перед ней.

- Скорее всего фура ехала с КАД, свернула на Комендантский проспект, а приближаясь к повороту на Парашютную, пытаясь тормозить, потеряла тормоза и полетела, - рассказали очевидцы.

От удара около восьми машин раскидало в разные стороны по всей дороги. Как говорят свидетели: "Невского машин в хлам". Те автомобили, которые оказались прямо перед фурой, смяты до состояния консервных банок.

Сообщается, что несмотря на такую жуткую аварию, все участники ДТП остались живы. Если по пострадавшие и насколько серьезно, не уточняется.

Сейчас на месте уже работают сотрудники дорожной полиции, которые проводят проверку. Отметим, что проезд по Комендантскому проспекту очень затруднен.