«Нам нравится здесь жить и работать»: почему молодые люди остаются в малых городах

Сегодня у молодежи все больше возможностей реализовать себя не только в мегаполисе, но и в небольших населенных пунктах. Фото: пресс-служба ВФ АО «Апатит».

Вот уже больше века в России наблюдается массовый переток населения из глубинки в крупные города. Однако с недавних пор наметился если не перелом, то сдвиг в привычной реальности. Все чаще жители Москвы, Петербурга и других центров принимают решение переехать в более спокойные, но при этом не менее комфортные малые города. А многие молодые люди, которые едут в мегаполис получать образование, изначально планируют вернуться на родину.

ДВЕ ИСТОРИИ

Полина Попова – одна из тех, кто между предсказуемым развитием событий и новой жизнью в другом городе выбрала второе. В прошлом году девушка окончила Санкт-Петербургский Горный университет, поступила в магистратуру, трудоустроилась в Волховский филиал АО «Апатит» и переехала из родного Череповца в Волхов.

Фото: пресс-служба ВФ АО «Апатит».

– Вернуться в Череповец было бы проще и понятнее, но я решила идти непроторенной дорожкой. И вот, я здесь, в Волхове, – рассказывает ведущий специалист по охране труда и промышленной безопасности Волховского филиала АО «Апатит» Полина Попова, выпускница череповецкой «ФосАгро-школы» и Санкт-Петербургского Горного университета. – Когда проходила практику в Волховском филиале АО «Апатит», мне очень понравился коллектив, дружный и поддерживающий. Так что приезжать сюда было не страшно. Да, первый год немного сложный, но главное – не бояться проявлять себя!

А педагог волховской школы №1 Евгения Ахмадеева переехала в Волхов из Череповца вслед за мужем– восемь лет назад его перевели в волховский филиал АО «Апатит». Семья перебралась в Волхов, а Евгения Александровна устроилась работать в первую школу заместителем директора.

– Новый город, новое место работы. Друзья и родственники остались там, за 500 километров. Было страшновато. Но благодаря поддержке и участию коллег, я очень быстро влилась в уже сложившийся коллектив. Именно здесь я обрела новых друзей, – вспоминает Евгения Ахмадеева.

Сейчас она преподает у детей 5-х, 6-х классов русский язык и литературу, ее ученики уже занимают призовые места на школьных и муниципальных конкурсах. Например, недавно ученица Евгении Александровны София Куваева выиграла муниципальный тур конкурса чтецов «Живая классика» и стала участником регионального этапа, который проходил в Центре «Интеллект». А в этом году педагог одержала победу в муниципальном профессиональном конкурсе «Учитель года». Конкурс, участия в котором она раньше не принимала, стал серьезным испытанием. Захотелось попробовать свои силы, узнать, на что способна, сможет ли справиться с собственным волнением, эмоциями, такими же, как на первом уроке. Справилась! Во многом – благодаря поддержке друзей и коллег.

ОСМЫСЛЕННЫЙ ВЫБОР

Таких молодых и энергичных специалистов, как Полина Попова, с каждым годом становится больше. Во многом – благодаря кадровой политике компании «ФосАгро». Кадры для себя компания начинает готовить буквально со школьной скамьи благодаря бесшовной образовательной модели «школа – колледж/университет – предприятие». На базе школ в городах присутствия компании в Апатитах и Кировске (Мурманская область), Волхове (Ленинградская область), Череповце (Вологодская область) и Балакове (Саратовская область) созданы специализированные «ФосАгро-классы». Их отличает углубленное изучение физики, химии, математики и информатики. Сопровождение выпускников «ФосАгро-классов» во время их обучения в вузах и организация производственной практики на предприятиях компании, стали эффективной мерой подготовки кадрового резерва для компании «ФосАгро».

Фото: пресс-служба ВФ АО «Апатит».

И благодаря таким увлеченным и талантливым педагогам, как Евгения Ахмадеева, эта образовательная модель работает максимально эффективно.

–Та помощь, которую ФосАгро оказывает школам – очень нужна и ценна. Компания помогает обеспечить высокий уровень образования– школьники больше узнают о производстве, узнают, как и где работают их родители, участвуют в культурных и спортивных мероприятиях, которые организует компания. К моменту окончания школы многие уже определяются не только с вузом и специальностью, но и с будущей профессией на предприятии,– говорит Евгения Ахмадеева.

Многие выпускники «ФосАгро-классов» поступают в Санкт-Петербургский Горный университет, в другие технические вузы страны. Часть из них становится стипендиатами компании, которая оплачивает общежитие, назначает дополнительную стипендию, дает возможность пройти производственную практику в компании ФосАгро. В новом учебном году (2022-2023) по образовательным программам ФосАгро в Санкт-Петербургский Горный университет поступило 25 выпускников из школ городов присутствия ФосАгро. Всего в этом базовом для горнодобывающей и химической отраслей университете на данный момент обучается 96 таких студентов, 63 из них поступили по целевому направлению, а 68 являются выпускниками профильных «ФосАгро-классов».

– Поддержка на всех этапах профессионального становления является очень ценной для будущих работников компании. Мне каждые полгода выплачивали стипендию за успеваемость. Практику проходила в Волховском филиале. Коллектив мне пришелся по душе и работа очень нравится. Когда пришла на завод, мне назначили наставника и куратора. Благодаря опытным коллегам удалось легко адаптироваться, – говорит Полина Попова.

Ну а кадровый блок компании «ФосАгро» ежегодно проводит встречи с потенциальными молодыми специалистами компании. Одна из таких встреч недавно прошла в Горном университете. В ней поучаствовало около 100 студентов из девяти ведущих технических вузов Санкт-Петербурга.

Фото: пресс-служба ВФ АО «Апатит».

СВОИМ ПОМОГАЕМ

Десять лет в компании действовала корпоративная программа «Молодые талантливые специалисты». Благодаря ей было подготовлено более 500 молодых специалистов для горно-добывающего и химических производств. Более половины из них сегодня трудится на предприятиях ФосАгро. В этом году программа поддержки молодых специалистов получила новое развитие – была запущена программа «ФосАгро-Старт».

– Компания уделяет особое внимание своим сотрудникам. Это наша самая большая ценность. Поэтому огромное значение придается безопасности персонала, оздоровлению, правильному питанию, отдыху работников. По всем этим направлениям реализуется сразу несколько проектов, – рассказал директор департамента по персоналу Волховского филиала АО «Апатит» Артем Крутов, один из недавних выпускников программы «Молодые талантливые специалисты».

Фото: пресс-служба ВФ АО «Апатит».

В частности, на предприятиях появились врачи-нутрициологи, психологи, есть комнаты здоровья, где можно снять стресс, повышается доступность предоставления медицинских услуг.

На предприятиях компании активно занимаются автоматизацией и цифровизацией производственных и управленческих процессов, чтобы снизить нагрузку на сотрудников и вместе с тем повысить эффективность их работы. Действуют молодежные советы, их предложения по улучшению бизнес-процессов компании учитываются руководством компании.

Фото: пресс-служба ВФ АО «Апатит».

Больше десяти лет реализуется жилищная программа, в рамках которой ФосАгро берет на себя выплату процентов по ипотечному кредиту, что приносит существенную экономию бюджету работника компании. В этом году для сотрудников самого молодого филиала компании, Волховского, завершится строительство первого корпоративного дома на 65 квартир. А уже осенью семьи волховских химиков начнут получать ключи от новых квартир и отмечать новоселья. И это значит, что еще больше молодых людей в малых городах на вопрос «Почему?» будут отвечать: «Потому что нам нравится здесь жить и работать».

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