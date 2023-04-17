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17 апреля 2023 12:30

«Какое ей дело»: Анастасия Волочкова резко ответила Ксении Собчак, выложившей новость об аресте трех ее автомобилей

Анастасия Волочкова опровергла информацию об аресте приставами трех ее автомобилей
Авторы (2):
Анастасия НУРАДИЛОВА
Ева БЕЛОВЕЦКАЯ
Анастасия Волочкова назвала информацию об аресте иномарок «каким-то бредом».

Анастасия Волочкова назвала информацию об аресте иномарок «каким-то бредом».

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Анастасия Волочкова попала в очередной скандал. Ранее в СМИ, принадлежавшем Ксении Собчак, была опубликована информация об аресте приставами трех автомобилей балерины из-за денежного долга. На сайте ФССП России сообщается, что у артистки действительно есть задолженность в размере 360 тысяч рублей.

Информация о долге опубликована на сайте приставов. Фото: Скриншот

Информация о долге опубликована на сайте приставов. Фото: Скриншот

Spb.kp.ru обратилась за комментарием к Анастасии Волочковой. Звезда балета назвала информацию об аресте иномарок «каким-то бредом» и опровергла слухи.

- Собчак, видите, до сих пор до меня есть дело. Многим людям просто хочется привлечь к себе внимание и самый простой вариант – это упомянуть имя Анастасии Волочковой, которое я зарабатывала многолетним трудом. Это просто бред какой-то. Сочинить могут любые люди и про кого угодно, - заявила Волочкова в беседе с корреспондентом spb.kp.ru.

Она также объяснила, что одну из ее машин, «Ауди А6», о которой идет речь в медиа Собчак, у артистки похитили еще 20 лет назад. Поэтому приставы никак не могли арестовать этот автомобиль.

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