Какой творог прошел проверку ГОСТ: Названы пять качественных марок

Некоторые торговые марки попадаются на нарушениях уже не первый год подряд. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Творог – важный гость на кухнях многих россиян. Магазинные полки с главным ингредиентом для сырников, пирогов и полезных перекусов обычно ломятся от его разнообразия. Только вот брать товар там нужно осторожно. Петербургская общественная организация потребителей «Общественный контроль» проверила 10 торговых марок творога. И неприятно удивилась результатам.

Ровно половина из проверенных образцов не соответствовала ГОСТу: где-то не соблюли массовые доли белка и жира, где-то не было и следа от молока – одни растительные жиры. А где-то фальсификат выдали подозрительные запах и вкус.

КОРОВА МИМО ПРОХОДИЛА

Тонкий кисловатый запах молока – эталонный аромат творога. И никаких ноток луговых трав и коровьего навоза, как бы они не ассоциировались с натуральностью и свежестью продукта! Если творог специфически пахнет коровой, на столе ему делать нечего. Вероятно, говорят эксперты, сырье изначально было плохим, доильное оборудование плохо мыли, а коровьи стойла успели обрасти навозом.

Таким зловонным образцом оказался творог «Моя цена», собственная марка торговой сети «Магнит». Производитель нагло обманул покупателя еще и по массовой доле жира: вместо заявленных 5% продукт содержал всего 1%.

- Вкус и запах творога должны быть чистыми кисломолочными, без посторонних привкусов и запахов, - напомнили потребителям эксперты «Общественного контроля». - Для продуктов из восстановленного молока допускается привкус сухого молока. Цвет творога должен быть белым или с кремовым оттенком, но равномерным по всей массе.

Небольшое количество сыворотки в пачке творога допустимо. Но все же лучше купить брикет посуше - в сыворотке охотно заводятся бактерии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалисты подчеркнули, что копиться сыворотке в пачке творога ГОСТ тоже позволяет. Но все-таки лучше купить брикет посуше: молочная лужица – отличная среда для «посиделок» бактерий. Так что на исходе срока годности «мокрый» творог может быть уже небезопасным для здоровья. Вообще творожный сгусток должны хорошо отпрессовывать, но производители любят хитрить и увеличивать вес конечного продукта за счет оставленной влаги.

Проверку не прошла: «Моя цена» (собственная марка торговой сети «Магнит», ООО «Производственная компания «Обнинские молочные продукты», Калужская область).

МАЛОВАТО БУДЕТ

Другие претенденты на выбывание из продуктовых корзин – марки с неверными массовыми долями белка и жира. Сниженными процентами грешили четыре фирмы. По словам проверяющих, испытания в очередной раз провалил тверской творог «Торжок. Молочное царство» 5% жирности. Несколько лет подряд в нем находят только 4,75% жира и на 3% меньшую долю белка, чем было заявлено. Эксперты-дегустаторы уловили в твороге еще и странный привкус.

Творог «АгроМир» попал в список нарушителей уже во второй раз. Как и в прошлом году, его уличили в крошечном содержании жира – 1% вместо 5%. Доля белка тоже оказалась понижена на почти 5%. Компании вынесли предупреждение.

Худшим из всех оказался творог «О’КЕЙ daily», доля жира в нем была вдвое ниже заявленной – 5% вместо 9%. Доля белка – ниже на 2 с небольшим процента. После проверок торговая сеть заявила, что приостанавливает сотрудничество с молочный комбинатом «Тверца», который делал этот продукт на заказ.

Проверку не прошли:

«Творог фермерский пластовой» (ООО «АгроМир», Ленобласть)

«Торжок. Молочное царство» (АО «Торжокский молочный комбинат «Тверца», Тверская обл.)

«О’КЕЙ daily» (собственная марка торговой сети «О’КЕЙ», комбинат «Тверца»).

Пять марок признали безопасными и качественными. Точно можно брать. Фото: "Общественный контроль"

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ

Специалисты нашли среди образцов засланного казачка – этот творог вовсе не имел отношения к молочным продуктам. В твороге «РусМолоко», активно продающегося в сети «Светофор», не нашли ни капли молочного жира – только растительные заменители. Более того, массовая доля жира превысила норму аж в три раза, массовая доля белка составила сиротливые 2,87% вместо 16%, цвет у лжетворога был желтым, а запах – странным. Словом, ни одно из обещаний, заявленных на этикетке, производитель не сдержал.

– Пальмитиновая кислота – одна из основных насыщенных жирных кислот, входящих в состав пальмового масла. С учетом же того, что пальмитиновой кислоты в этом образце оказалось больше, чем должно быть в молочном жире, напрашивается предположение, что в продукт, вероятно, добавлено пальмовое масло, – подсказала профессор факультета пищевых биотехнологий и инженерии Университета ИТМО Людмила Забодалова.

Эксперты добавили, что для фальсификации в творог добавляют обезжиренное сухое молоко и заменители молочного жира.

Проверку не прошла: «РусМолоко» (ООО «Русмолоко», Ставропольский край).

МОЖНО БРАТЬ

Творожными «отличниками» признали пять марок. К ним у проверяющих не нашлось никаких замечаний:

«Пискаревский» (ООО «Пискаревский молзавод», Петербург)

«Снежок» (АО «Лактис», Великий Новгород),

«Зеленый берег» (АО «Племенной завод Красноозерное», Ленобласть)

«Приневское» (ЗАО «Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ», Ленобласть)

«Дельта» (ООО «Дельта», Ленобласть).