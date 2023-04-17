Сочи и Абхазия догоняют Турцию: Сколько петербуржцам придется заплатить за отпуск летом 2023 года

Абхазия - одно из любимых мест для отдыха россиян летом. Фото: Виктория МИНАЕВА

С приближением тепла планы на летние отпуска у россиян строятся все активнее. Традиционно перешел на летний режим работы и аэропорт Пулково: с 26 марта по 28 октября воздушная гавань проработает на усиленном и разнообразном расписании. Все-таки, авиакомпании отходят от зимней размеренности и начинают активно открывать новые маршруты.

«Комсомолка» узнала, куда поедут и полетят летом 2023 года петербуржцы и как поменялись их планы на отдых за год.

ОТДЫХ С РАЗМАХОМ

Туроператор «Анекс тур» заметил, что предпочтения горожан не особенно изменились с прошлого года. Петербуржцы стабильно выбирают для отпусков Турцию и Россию, причем турецкий отдых по-прежнему проходит с размахом – в отелях с системой «все включено». По наблюдениям туроператора, в среднем горожане планируют провести в теплой стране 10 дней.

Эмираты обойдутся нынче в копеечку, но направление тоже популярное. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Пятизвездочные отели в лидерах – если в 2022 году там останавливались 79% петербургских туристов, то этим летом собираются уже 81%.

- В этом сезоне в топе бронирований Турция, ОАЭ и туры на регулярных рейсах по России, в Абхазию, Мальдивы и Египет, - рассказали в компании.

Что до России, то пока самыми востребованными кажутся Сочи, Калининград, Казань, Махачкала и Пермь. Заметно, что отечественные курорты петербуржцев не особенно интересуют: из теплых морских локаций в этом списке лишь Сочи и Махачкала. Назвать этот топ городов финальным туроператор не спешит – бронирования на лето в самом разгаре, и список локаций может измениться.

Как показывает статистика, петербуржцы предпочитают в отелях систему «все включено». Фото: Ирина БЫСТРОВА

Интернет-магазин туров Travelata тоже видит интерес петербуржцев к турецким курортам. Уже 43% путешественников прикупили путевки в теплую страну. Впрочем, такой выбор сделало и большинство россиян.

- Средний чек для таких поездок сейчас составляет более 247 тысяч рублей. Несмотря на подорожание путешествий, люди стараются подобрать для себя качественный и понятный отдых. В прошлом году Турция заняла только второе место, а средний чек был почти 158 тысяч рублей. На первом месте были российские курорты, - заметили в компании. Это объяснялось сложной внешнеполитической обстановкой и паузой в международных авиарейсах. За неимением зарубежных вариантов туристы оставались на отечественных направлениях.

Комфорт тоже планку не понижает: по наблюдениям Travelata, в Турции петербуржцы выбирают исключительно четырех- и пятизвездочные отели с системой «все включено», в этом году туристы экономить не собираются. А вот в поездках по России, как и в прошлом году, они планируют отдых в трехзвездочных отелях и одно-двухразовое питание.

Несмотря на то, что летом в Египте не сезон, желающих покупаться в Красном море немало. Фото: Ирина БЫСТРОВА

НА РОССИЙСКИЕ МОРЯ!

Средний чек на поездки по России подорожал за год, подмечают в Travelata.ru: если в прошлом году путешествие обходилось примерно в 72 тысячи рублей, то этим летом – уже в 94 тысячи рублей. Например, Абхазия подорожала с 85 тысяч рублей до 97 тысяч.

- По данным аналитиков, туристы в основном предпочитают летом ездить к теплому морю в Краснодарский край. Самые популярные курорты – Адлер, Имеретинский и центральный Сочи. Также среди востребованных российских направлений есть Калининград, Москва, Казань, - говорят специалисты компании.

Самой бюджетной поездкой лета можно назвать Пермь, город набрал неожиданную популярность, хотя всегда считался редким направлением для летнего отпуска. В топ бюджетных направлений аналитики вписали также Калининград, Абхазию, Египет. Теплая африканская страна тоже подняла ценник в среднем на 35 тысяч рублей за тур.

В этом году самой бюджетной поездкой стало путешествие в Пермь. Это довольно редкое направление для летнего отдыха.

В компании FUN&SUN отметили, что среди заграничных направлений петербуржцы активно выбирают Турцию, Абхазию, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Внутри России путешественники покупают билеты в популярные у всех Калининград, Сочи, Казань. А еще готовы набраться впечатлений от природы Дагестана, Алтая, озера Байкал. Многие собираются ехать и в Кавказские Минеральные Воды – семь городов-курортов. Поправлять здоровье в санаториях, пить целебную воду и просто отдохнуть.

Турция - была и есть одним из любимых курортов жителей России. Фото: Ирина БЫСТРОВА

В топ-5 стран мира, ставших самыми востребованными на грядущих майских праздниках, попали Эмираты, Египет, Турция, Мальдивы и Россия.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Как заметили в компании Travelata, самым дорогим туром на предстоящее лето оказалась поездка в турецкий Белек. Двое взрослых с двумя детьми собираются потратить почти 1,9 млн рублей за 16 ночей в пятизвездочном отеле с системой «ультра все включено».

КОНКРЕТНО

Средний топ направлений на лето из Петербурга:

Турция

Россия

Абхазия

Египет

Таиланд

ОАЭ

Отдых в Сочи летом 2023 года в хорошем отеле обойдется на семью не дешево - минимум 100 тысяч за неделю. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПРИЦЕНИСЬ!

Во сколько обойдется поездка семье с одним ребенком на 7 дней? Вылет из Петербурга, отдых с 1 по 7 июня, путевка включает перелет и проживание в отеле:

Заграница:

Турция - от 172 тыс. рублей (4*) или от 179 тыс. (5*)

Египет - от 188 тыс. (4*) или от 193 тыс. (5*)

В ОАЭ от 250 тыс. (4*) или от 265 тыс. (5*)

Россия:

Абхазия от 114 тыс. (4*) или от 146 тыс. (5*)

Сочи - от 103 тыс. (4*) или от 172 тыс. (5*)

Калининград - от 82 тыс. (4*) или от 142 тыс. (5*)

Казань - от 79 тыс. (4*) или от 112 тыс. (5*)

Любители прохладного моря выбирают Калининград. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Между тем, туроператор «Библио-Глобус» наладил полетную программу из восьми регионов России в Петербург. Теперь самолеты будут активнее курсировать между Северной столицей и Екатеринбургом, Самарой, Уфой, Казанью. С 27 апреля эти рейсы будут ежедневными. С 27 мая к нам полетят борты из Перми, Омска, Новосибирска и Нижнего Новгорода. Программа проработает до 1 октября.

Авиакомпания Аэрофлот тоже поделилась планами на лето. Перевозчик обещает, что петербуржцы смогут улететь в Стамбул, Анталью, Баку, Ташкент, Самарканд. Дважды в сутки начнут летать самолеты из Петербурга в Сочи. В тот же город участит перелеты и компания «Смартавиа».

Армянский перевозчик Fly Arna тоже присоединился к летней программе Пулково. Он станет чаще возить петербуржцев в Ереван, а также в Тбилиси и Шарм-эль-Шейх. А авиакомпания Uzbekistan Airways возвращает летние рейсы в индонезийскую Джакарту из Петербурга. Она же участит перелеты в Ташкент, Бухару, Самарканд, Ургенч, Термез и Фергану.