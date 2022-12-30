ФосАгро в 2023 году направит на проекты в СЗФО рекордные суммы

Фото предоставлено ВФ АО «Апатит».

Крупнейший производитель фосфорсодержащих удобрений – российская компания ФосАгро заявила о грандиозных планах на инвестиционное развитие проектов в Северо-Западном федеральном округе и Саратовской области.

Речь идет о реализации проектов рудно-сырьевой базы в Кировске (Мурманская область), мощностей по производству высокотехнологичной продукции в Череповце (Вологодская область) и Балаково (Саратовская область).

- Особое внимание мы продолжим уделять безопасности на производстве, высоким стандартам в области охраны труда, - заявил генеральный директор компании Михаил Рыбников. – Забота о наших сотрудниках, их семьях и всех жителей регионов присутствия ФосАгро останется нашим ключевым приоритетом.

Продукция ФосАгро востребована не только в России и странах СНГ, но и в Латинской Америке, Европе и Азии. Однако в уходящем году компания по производству минеральных удобрений, как и многие другие российские фирмы, столкнулась с санкциями. Пришлось перестроить цепочки производства и поставок.

Но, несмотря на все сложности, в 2022 году ФосАгро направила на инвестиционное развитие на треть больше средств, чем в 2021-м – почти 64 млрд рублей. Налоговые отчисления компании выросли в 1,5 раза, а все взятые ею обязательства по поддержке социальных проектов выполнены. На эти цели было выделено без малого 11 млрд рублей. В ближайшие пять лет компания направит на инвестиции в общей сложности еще более 250 млрд рублей.