От русских шутов и мушкетеров до западных героев: Как менялись новогодние костюмы детей от 50-х годов до сегодняшнего дня

Самых маленьких наряжали скромно. Интересные костюмы были у ребят чуть постарше, 1971. Фото: Валентина Александрова

У всех россиян есть кое-что общее. И это не только след от прививки на плече. А те самые фотографии с новогодних утренников и маскарадов! Все мы маленькими успели побыть снежинками, зайчиками, гномиками и лисичками. Но осталось ли место зайчикам теперь, когда вокруг полно заморских Леди Баг, принцесс Эльз и Человеков-пауков? «Комсомолка» закопалась в фотоархивах разных лет и выяснила, как менялись детские новогодние костюмы с далеких 50-х до сегодняшнего дня. Осторожно, ностальгия!

Утренник в сельском дворце культуры в Самарской области, 1954. Фото: Каменно-Бродский СДК, Валентина Александрова

КОЛПАК ШУТА ИЗ 50-Х

Именно в то далекое послевоенное время почти каждый побывал в том самом костюме зайчика или снежинки. Все потому, что больших усилий они не требовали, а выглядели мило и празднично.

Девочкам - белые платьица да картонные короны в цвет. Мальчикам - белые рубашки и картонные ушки. Может быть, хвостик из ваты на штанишки. Вот и весь костюм. Но старые снимки тех лет помнят и то, как дети наряжались в русские сарафаны и рубахи, надевали карнавальные маски и шутовские колпаки.

В 50-е часто наряжались в русские народные костюмы. Вот, например, красавицы в пестрых традиционных сарафанах и кокошниках. Фото: Татьяна Кудрякова

МУШКЕТЕРЫ ИЗ 60-Х

Креатив стал подбираться к детским нарядам десятилетием позже. Ассортимент снежинок и заек расширился до звездочетов, мушкетеров, Петрушек, медвежат, пингвинов.

- Помню, как многих наряжали звездочетами - делали шляпу-конус из картона или какого-нибудь старого календаря, обклеивали звездочками из фольги, на плечи надевали накидку из черной ткани, - поделился с «Комсомолкой» врач Михаил Мифов. - Девочки-ночки выглядели похоже: в темных платьях и коронах со звездами. А для мушкетеров вырезали из картона шляпу с широкими полями, красили ее черной гуашью и приклеивали перья. Той же гуашью подрисовывали усики на лице. Накидку шили уже голубой или синей, иногда с крестом, и еще мастерили шпагу из обтесанной рейки. Вместо эфеса у нее была крышка от банки.

Главный костюм всех времен и народов – зайчик, 1967. Фото: предоставлено «КП»

В ходу были медведи, для которых требовались мохнатые коричневые шапки с приклеенными ушками из картона или тоненького меха, да свитер и трико того же цвета. Появились и Буратино, чьим главным аксессуаром был бумажный конус-нос на резиночке. Полет Гагарина породил бум на костюмы космонавтов – маленькие поклонники космоса приходили на утренники в самодельных скафандрах. Шлем обязательно украшали сияющими буквами «СССР» из фольги. Мамы превращали сыновей и в Петрушек - шили им пестрые комбинезоны.

- Я был в семье единственным ребенком, а вокруг меня тогда были родители, бабушки, прабабушка. Конечно, им всегда хотелось сделать для меня лучший праздник, поэтому они мастерили костюмы сами. Когда я в садик ходил, мой костюм позволил мне встать на табуретку и спеть Деду Морозу песню: «Я Петрушка маленький, маленький – удаленький». Все шили сами, с заботой, - поделился с «КП» музыкант и создатель группы «Ва-Банкъ» Александр Скляр. Он ходил в садик в начале 60-х.

Певца Стаса Костюшкина превращали в Петрушку. Под стать озорному характеру, 1970-е. Источник: соцсети

ДЕТИ-ЕЛКИ ИЗ 70-Х И КОСТЮМ-ЗАНАВЕСКА ИЗ 80-Х

Примерно такой же стиль в детских костюмах сохранился в 70-е. Ради детей мамы проводили вечера за кропотливой работой.

- Мы наряжались в ночки и елочки, - улыбается медсестра Наталья Зайцева. - Елка была самым красивым и простым костюмом - для него находили любую зеленую кофту и нашивали на нее настоящие игрушки и мишуру. А корону делали из картона с блестяшками: елочные шары мелко били и высыпали эти осколки на клей.

Актер Максим Матвеев тоже наряжался зайчиком. Но вместо картонных ушек ему досталась шикарная пушистая шапка, 1980-е. Фото: соцсети

На утренниках стали встречаться узбечки и цыганочки, казаки, всевозможные зверята. Звериные костюмы часто спасали картонные маски – с ними ребенок сразу входил в нужный образ.

- Денег тогда не было на костюмы-то, в магазинах - только маски картонные в виде всяких зверят. Девочкам еще иногда что-то перепадало из обрезков тканей, занавесок, бумаги, а мальчикам приходилось выкручиваться. Я решил всех поразить и стать пиратом - взял у соседки грим и нарисовал себе синяки под глазами. Мне казалось, что пираты много дерутся, поэтому красной краской еще и руки измазал. Получился такой кровожадный пират, дети долго еще от этого моего образа отходили, - смеется в разговоре с «Комсомолкой» юморист Александр Морозов. Его утренники пришлись на середину 70-х.

Актриса Екатерина Шпица в образе сверкающей снежинки, 1980-е. Фото: соцсети

В середине 80-х началась перестройка, доставать товары становилось трудно. Голь была хитра на выдумки – люди вспоминают, как мамы перешивали для дочек свои свадебные платья, а отцы отдавали сыновьям цветные рубашки. В дело шла любая накопившаяся дома мелочь: бусины, поролон, вата, газеты. Часто жертвой творчества становились занавески.

- Мне мама всегда шила своими руками, у меня было желтенькое платье и из кухонных синтетических занавесок, - поделилась с «КП» актриса Катерина Шпица. – Оно было очень красивым, никогда бы никто и не сказал, что из занавесок. Костюмы снежинок мама шила фантастические, из накрахмаленной марли. Обшивала края дождиком. Как-то раз пожертвовала свое платье из зеленого шелка на костюм царевны-лягушки

Для своего сына актриса уже не садилась за швейную машинку – совсем не хватало времени. Праздник спасали покупные костюмы, например, Деда Мороза – маленького, но с бородой и париком. Хотя однажды, вспоминает Шпица, она придумала деталь для костюма испанца из своего выпускного платья.

В 90-е родители начали креативить – на утренники стали отправляться Щелкунчики и оловянные солдатики, начало 1990-х. Фото: предоставлено «КП»

Бари Алибасов-младший, ровесник актрисы, тоже помнит тяжелые дефицитные времена. По словам предпринимателя, костюмы ему приходилось шить самостоятельно, но процессу помогала бабушка-швея.

- Вырезал из ватмана маски, разукрашивал. Резинку для масок доставал из трусов. В 8 моих лет объявился папа, тогда была популярна игра «Мортал Комбат», он мне ее подарил. Я начал делать костюмы героев оттуда - самураев всяких. Ну и прилетало же мне от парней во дворе за такое! – улыбается Алибасов-младший.

СКАЗОЧНЫЕ ГЕРОИ 2000-Х

Детсады продолжают придерживаться традиций, но фото с праздников становятся пестрее. Тогда снежинок и зайчиков начали теснить гномики, снеговики, клоуны, принцессы в нарядных платьях, конфеты и хлопушки, а также сказочные персонажи - Щелкунчики, оловянные солдатики, Аленушки, Мальвины и Дюймовочки.

От снежинок – к сказочным персонажам. На этом снимке сидит настоящая Дюймовочка, 2000-е. Фото: предоставлено «КП»

- На Дюймовочку это мало похоже, но задумывалось именно так, - смеется с «КП» Ангелина Шарыпова. - Это был покупной костюм, но мама приделала к нему мишуру для поднятия новогоднего настроения. Мне кажется, тогда все так делали: костюм без мишуры – не костюм. И браслетики из нее же. Юбка страшно кололась, но безумно мне нравилась.

- Я на утреннике появлялась в костюмах Красной Шапочки и Пеппи Длинный чулок. Костюм Пеппи был лучшим в моей жизни! Мама сделала мне короткое платьице из папиной рубашки, расшила цветными заплатками и огромными разными пуговицами. А фишкой образа были косички - мама вплела в них толстую проволоку, и они могли гнуться, - вспоминает свое детство из «нулевых» журналистка Анна Морозова.

А вот певица Алиса Вокс в садик ходила мало, но фотография в костюме Снегурочки осталась. Маленькая артистка на ней – в простом белом платьице и серебряном пластиковом кокошнике.

- Вряд ли у меня была главная роль. Думаю, что нашли, то и надели, - смеется Вокс. – В 1989-90 интересных ярких костюмов было не найти, люди сами шили и адаптировали – делали воротники из бумаги, обклеивали дождиком бумажные колпаки.

Алиса Вокс в образе Снегурочки и ее муж Сергей в образе Пьеро. Детский снимок супруга певица сделала обложкой одного из своих треков. Фото: предоставлено "КП"

К воспоминаниям неожиданно присоединяется муж Алисы, Сергей. Его детская фотография, которую певица поместила на обложку одного из своих треков, вызывает сочувствие – мальчик на ней глубоко опечален.

- Я был Пьеро и искренне не понимал, зачем наряжаться в грустного персонажа, если есть веселые. Праздник-то веселый, зачем изображать грусть? Конечно, я расстроился. Все люди расстраиваются, когда за них делают выбор, - разоткровенничался Сергей.

В начале 2000-х над костюмами стали активно фантазировать. Этот юный джентльмен, например, успел побывать и удалым казаком, и модным ковбоем. Фото: предоставлено "КП"

В создание костюмов пускали всю фантазию, одинаково удачно делая образы и удалых казаков, и модных ковбоев. Но над праздничной одежкой приходилось немало корпеть.

- Каждый год были тематические новогодние утренники, и родители несколько недель бились, как все сшить и сделать так, чтобы не отвалилось, да еще и цивильно смотрелось, - улыбается наш собеседник Дмитрий Шишкин.

БЭТМЕНЫ 2010-Х И 2020-Х

Ручной труд начал отходить на второй план - в магазинах глаза стали разбегаться от обилия готовых костюмов. Шутка ли, купить сейчас можно что угодно: хоть платья мультяшных принцесс, зверей, волшебников и фей, хоть устрашающие костюмы Хагги-Вагги. К счастью, улыбающихся монстров на детских елках пока не замечали.

Смешались в кучу принцессы, русские красавицы, бэтмены. Приз за лучший костюм становится не так просто кому-то отдать, 2006. Фото: предоставлено «КП»

Зайчики и снежинки оставались в основе всего, но на городских елках стали появляться новые персонажи.

- Сейчас на праздниках одни принцессы, Бэтмены, Человеки-пауки. Очень многие девочки наряжаются в платье Эльзы, героини мультика «Холодное сердце». Но мне встречались мушкетеры и снеговики, - делится секретарь Ксения Васильева.

- В этом году я уже буду помогать дочке мастерить костюм. Она очень любит мультик «Леди Баг» и героиню-лисичку Рену Руж. Вот ее костюм и будем делать, - к слову о детских трендах добавил Бари Алибасов-младший.

Перечислять категории новых костюмов к 20-м годам стало трудно, праздничные одежки охватили не только старые образы и сказки, но и современные мультики, сказки и русский фольклор. Впрочем, без старых добрых снежинок и елочек праздники не обходятся до сих пор.