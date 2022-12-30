Новые квитанции ЖКХ в Санкт-Петербурге с 2023 года: что изменится, как оплачивать

Новые квитанции ЖКХ в Санкт-Петербурге с 2023 года Фото: Анастасия СИРОТЕНКО

Новые квитанции ЖКХ в Санкт-Петербурге с 2023 года начнут появляться у жителей города. Переход на единый платежный документ пройдет постепенно. Сначала 9 января 2023 года начнет свою работу новый «Единый информационно-расчетный центр Санкт-Петербурга», который будет создан путем присоединения АО «ВЦКП «Жилищное хозяйство» к АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт». Постепенно вместо множества квитанций жители города будут получать только одну. Отвечаем на главные вопросы: как будет проходить переход, что станет с личными кабинетами, а также куда обращаться по вопросам.

Что изменится в январе 2023 года для жителей Санкт-Петербурга.

В январе 2023 года и до момента объединения всех услуг в одну квитанцию жители Санкт-Петербурга (1,3 миллион абонентов, получающие счет от ВЦКП) будут получать счета в привычном для них формате – белый платежный документ и розовую квитанцию. Важно отметить, что ввод нового платежного документа будет поэтапный, по районам. Это необходимо для минимизации технических ошибок. График перехода будет сформирован в первом квартале 2023 года.

Оплата квитанций

Для удобства жителей Санкт-Петербурга продолжит работу большое количество сервисов, с помощью которых можно произвести оплату услуг ЖКХ без комиссии.

Множество сервисов остаются доступными для совершения бескомиссионной оплаты:

- 68 клиентских офисов в каждом районе города;

- QR-код на квитанции, который ведет на быструю форму оплаты услуг;

- виджеты на сайте, через которые можно оплачивать квитанции без регистрации;

- оплата через Личный кабинет на сайте;

- сторонние банковские приложения (АО «Альфа-Банк», АО «Почта Банк», АО «Тинькофф Банк», ПАО Банк «ВТБ», ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ПАО Банк «ФК Открытие» (при оплате через интернет-банк), ПАО «Промсвязьбанк».)

- мобильное приложение (текущее название «ПСК/ПЭС»);

- через чат-бот в Telegram @spb_eirc_bot

- через платежные терминалы ЕИРЦ;

- мобильное приложение (текущее название «ПСК/ПЭС»);

- через чат-бот в Telegram @spb_eirc_bot.

Что будет с личными кабинетами и сайтами организаций

Оба Личных кабинета, как и прежде, останутся доступными для клиентов. Однако, с 09.01.23, изменится точка входа - при автоматической переадресации на новый сайт «ЕИРЦ Санкт-Петербурга» на адрес eirc.spb.ru необходимо в правом углу нажать кнопку «Личный кабинет» после чего во вплывающем окне появятся два образа счета, где нужно будет выбрать необходимый личный кабинет. При нажатии на розовую квитанцию, пользователь автоматом попадет в привычный Личный кабинет ВЦКП, при нажатии на белую в привычный кабинет ЕИРЦ ПЭС соответственно.

Куда обращаться по вопросам

С января 2023 года для жителей будет доступен единый номер 679-22-22. Однако «старые» номера, как «ВЦКП Жилищное хозяйство», так и «ЕИРЦ Петроэлектросбыт», не исчезнут. В случае звонка на любой из ранее доступных номеров, он автоматически будет переведен на единый номер контактного центра.

Как и раньше по этим вопросам перерасчета необходимо обращаться в управляющую организацию. Такая схема сохранится до перевода всех услуг в единую квитанцию. После перехода на единый платёжный документ консультации можно будет получать в любое удобное время в любом из 68 центров обслуживания.

Как определить настоящие ли квитанции от новой организации?

В январе 2023 года на оборотах двух квитанций будет информационное сообщение об объединении, получении счетов в привычном формате и QR-код на все официальные новости, связанные с объединением. В этом разделе будет размещена форма квитанции и инструкция по проверке квитанции. Также в случае возникновения любых вопросов можно обратиться на горячую линию 679-22-22 или в любой из 68 клиентских офисов в Санкт-Петербурге.