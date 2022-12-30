Лия Ахеджакова объяснила отмену спектакля с ее участием в Петербурге

Спектакль с Лией Ахеджаковой внезапно отменили. Фото: Мила СТРИЖ

В Петербурге внезапно был отменен показ спектакля «Мой внук Вениамин» с участием Лии Ахеджаковой. Народная артистка в интервью «Комсомольской правде» объяснила причину, по которой она не выйдет на сцену ДК «Выборгский».

- Это не ко мне вопросы, это к «Ленэнерго». Они прислали какую-то бумажку, что им срочно надо провести работы в эту дату и на сутки дом культуры будет закрыт. Спектакль не отменен, а переносится, - рассказала актриса корреспонденту «КП-Петербург».

На вопрос, не думает ли артистка, что неотложные работы очень удачно совпали с датой спектакля и причиной переноса представления стала именно она, Лия Ахеждакова ответила: «Там полно актеров. Я не знаю. Пришла бумажка и все. Туда обратитесь».

По словам актрисы, спектакль идет уже давно, и если бы его хотели запретить или отменить, то запретили бы.

Зрителям предлагают вернуть деньги за билеты. Фото: dkvdk.ru

А началось все с поста в телеграме одного из депутатов Моосгордумы, который опубликовал афишу спектакля с Ахеджаковой в Петербурге и, указав на ее высказывания против СВО, задал вопрос: «У вас там в Питере все с головой в порядке?».

Через пару дней в ДК «Выборгский» объявили о переносе спектакля и предложили зрителям вернуть билеты.

Напомним, что с весны 2022 года подобные случаи уже были. Так, столичный театр «Современник» дважды отменял показ спектакля «Первый хлеб» с Лией Ахеджаковой в главной роли.

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