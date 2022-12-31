Новогоднее поздравление губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

До наступления Нового года остались считанные часы. Жители Санкт-Петербурга занимаются последними подготовками: докупают подарки, украшают елки, продумывают праздничное меню. С праздником горожан и гостей города поздравил градоначальник, пожелав петербуржцам домашнего тепла и счастья. Публикуем полное новогоднее поздравление губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова 2023 года.

Уважаемые ленинградцы, петербуржцы!

Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством! Уходящий 2022-й год был непростым, переломным. Вместе мы достойно преодолели все испытания. Стали более сильными и сплоченными.

Вместе со всей страной Санкт-Петербург поддержал нашего Президента, принятые главой государства исторические решения и его уверенные действия по защите России. Мы выстояли под ударами западных санкций. Справились с пандемией ковида. Впервые в истории, общим с вами трудом собрали в бюджет Северной столицы больше триллиона рублей. И используем их, чтобы обеспечить новое качество жизни горожан. В непростых условиях мы обеспечили бесперебойное строительство Широтной магистрали скоростного движения и других важнейших для города объектов. Открыты новые корпуса Александровской больницы и НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе – пятый и шестой стационары-трансформеры Петербурга. Мы вышли на рекордные темпы ввода школ и детских садов. Начали самое масштабное за полвека обновление общественного транспорта. Приступили к созданию новой трамвайной сети «Купчино-Шушары-Славянка». Подняли уровень очистки Невы до 99,7%.

В 2023 году сдадим в эксплуатацию Шкиперскую развязку ЗСД и закроем последнюю городскую котельную, работающую на неэкологичном топливе. Для нашего города 2022-й год стал самым результативным. Индекс промышленного производства в Санкт-Петербурге за 11 месяцев 2022 года составил 104,7%. При этом обрабатывающие отрасли демонстрируют опережающие темпы – 106,2%. Строители восьмой год подряд ввели свыше 3 млн квадратных метров жилья. На треть вырос приток туристов. Мы успешно провели юбилейный Санкт-Петербургский международный экономический форум и праздник выпускников «Алые паруса». Широко отметили 350-летие со дня рождения Петра Первого. Впервые в истории чемпионами страны одновременно стали футбольная и баскетбольная команды нашего города.

Мы впервые встречаем Новый год вместе с жителями новых регионов России, с нашим городом-побратимом Мариуполем. Петербург активно включился в его восстановление. Плечом к плечу с братьями по оружию петербуржцы сегодня бьются за Россию в рамках Специальной военной операции. Защищают нашу жизнь и наше общее будущее. Вместе с новогодними поздравлениями мы шлем действующей армии слова уважения и признательности. Ждём наших бойцов домой с победой. Делаем все необходимое, чтобы они были спокойны за своих детей, за свои семьи.

Дорогие друзья! Вместе со старым годом уходят в прошлое неизвестность и сомнения. За последние месяцы мы поняли, насколько сильны наш город, наша страна, наш народ. Мы стоим за правое дело. Поэтому в 2022-м году мы сделали больше, чем ожидали. А в наступающем, 2023-м, общими усилиями сделаем еще больше. Мы знаем, куда стремимся и за что сражаемся. Мы хотим справедливого и честного мира. Уважения к нашей истории и культуре. К нашему великому народу. Вместе мы справимся с любыми вызовами. Нужно только верить в себя. И в нашу Родину, великую Россию!

Желаем всем вам крепкого здоровья. Удачи в делах, согласия и любви, тепла и уюта вашим семьям, мира и процветания лучшему городу земли - Санкт-Петербургу!

С праздником! С наступающим 2023-м годом!