Восемь пострадавших и два пожара от фейерверков: в МЧС подвели итоги новогодней ночи в Петербурге

Общегородского фейерверка в Петербурге не было, а от "домашних" пострадали восемь человек. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новогодняя ночь в Петербурге прошла более-менее спокойно, но совсем без происшествий не обошлось. Итоги празднования подвели в городском управлении МЧС. Спасателям несколько раз пришлось выезжать на пожары, вызванные в том числе запущенными во дворах фейерверками.

- Новогодняя ночь в Петербурге прошла относительно спокойно. В результате применения пиротехники пострадали восемь человек. Также зафиксированы возгорания от попадания пиротехнических изделий, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

Первый вызов поступил в 1:19 с проспекта Кузнецова. В доме 21 из-за попадания фейерверка обгорел балкон одной из квартир. По той же причине сгорели стройматериалы, лежавшие на крыше дома на улице Архитектора Данини в Пушкинском районе.

Прилетела петарда и на балкон квартиры в доме на Понтонной улице, но тут обошлось без пожала.

А всего за сутки, с утра 31 декабря до 1 января петербургские спасатели совершили 288 выездов на пожары. К сожалению, без погибших не обошлось. На Ленинском проспекте в двухкомнатной квартире было найдено тело мужчины, ставшего жертвой возгорания.