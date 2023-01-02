Пострадали дети: на Дворцовой площади в Петербурге лошадь с каретой врезалась в толпу людей

Неизвестный мужчина пытался оседлать лошадь и испугал ее Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге 2 января произошло очередное происшествие. На Дворцовой площади неизвестный мужчина попытался оседлать лошадь, которая была запряжена в карету. Животное не ожидало такой попытки, испугалось. Наездник был сброшен, а лошадь прямо с каретой побежала на толпу.

- По предварительным данным, в происшествии пострадали сразу три человека. Двое из них – дети. На Дворцовую площадь сразу приехали врачи скорой помощи и сотрудники полиции, - сообщает телеграмм-канал администрации Центрального района Петербурга.

Состояние пострадавших детей не уточняется. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося и разыскивают невоспитанного наездника. Далее будет дана правовая оценка действиям виновного. Полицейские решат вопрос о привлечении его к ответственности.