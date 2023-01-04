Женщина с маленьким сыном на руках упала в Неву после семейной ссоры

Мать с ребенком спасли из Невы на Васильевском острове. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Василеостровского района Петербурга начала проверку обстоятельств ЧП на набережной Макарова, где молодая женщина упала в Неву с ребенком на руках. На помощь им бросились очевидцы, которые достали мать с сыном из воды.

- 3 января в 23:21 в полицию поступило сообщение о том, что у дома 58 по набережной Макарова женщина с ребенком оказались в Неве, после чего ее и ребенка достали из воды прохожие. Оба пострадавших госпитализированы с переохлаждением бригадой скорой помощи, - сообщает пресс-служба ГУ МВД оп Петербургу и Ленобласти.

Состояние женщины оценивается как средней тяжести, а ее четырехлетний сын помещен в палату реанимации.

Позднее полицейские установили, что причиной, по которой 25-летняя гражданка одной из стран СНГ могла оказаться в ледяной воде, стал семейный конфликт.

Сейчас по факту произошедшего назначены проверка, делом также занялись органы опеки. Дальнейшие процессуальные шаги примут по результатам предварительного разбирательства.