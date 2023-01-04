«Самый сильный мороз придет в Петербург 7-9 января»: главный синоптик предупредил о резком похолодании к Рождеству

Морозы ударят к концу недели. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как и было обещано, к Рождеству в Петербурге ударят настоящие морозы. Причем нешуточные: до 20 градусов. Об этом жителей города и области предупредил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Как и предполагалось самый сильный мороз придет в Санкт-Петербург 7-9 января. Температура воздуха ночью опустится до -15…-20 градусов, в окрестностях и еще ниже, написал синоптик в своем телеграм-канале.

При этом «суточный ход» температуры ожидается совсем небольшим. Это значит, что очень холодно будет не только ночью, но и днем. В отдельных районах Ленинградской области термометры покажут до -25 градусов.

Терпеть морозы придется несколько дней. Потепление ожидается вместе с приходом нового циклона лишь в середине следующей недели. А до этого момента морозоусточивые жители Северо-Запада России могут наслаждаться пушистым снегом, лыжными прогулками и катанием на коньках. Главное – не забывать правила безопасности при низких температурах и хорошо утепляться.