Снос здания бывшего научного центра ракетных войск и артиллерии начался на Хрустальной улице в Петербурге

Здание бывшего научного центра на Хрустальной начали сносить в новогодние праздники. Фото: t.me/save_spb

В Петербурге начали сносить здание бывшего научно-исследовательского центра ракетных войск и артиллерии (НИЦ РВиА), расположенное на Хрустальной улице. Постройка в стиле сталинского ампира, не успела получить охранный статус как объект культурного наследия, о чем просили градозащитники.

- Начался снос здания НИЦ РВиА на Хрустальной, дом 1. Нами 18 ноября заявление о включении здания в список объектов культурного наследия. КГИОП не мог так быстро дать отказ - снос незаконен, - пишут общественники проекта «Живой город».

Градозащитники уверены, что инвестор специально начал работы в новогодние праздники, когда никого из контролирующих органов нет на местах.

Градозащитники просили признать здание памятником. Фото: t.me/save_spb

Напомним, что здание НИЦ РВиА «с башенкой» на Хрустальной улице, дом 1, литера А, построено в 1954 году. Исследовательский центр работал до 2011 года, когда переведен в Москву. С того главное здание и соседний корпус 1941 года постройки не эксплуатировались.

Власти Петербурга планировали выкупить объект в собственность, но в сентябре 2022 года оба здания продал с торгов. После сноса на их месте может появиться бизнес-центр, так как земля попадает в зону промышленной и общественно-деловой застройки. Либо инвестору удастся перевести территорию в зону жилого строительства.

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Видео в соцсетях публикуют градозащитники (подробности)