Молебен в честь прибытия иконы Николая Чудотворца в Петербург состоится 18 апреля

В Петербурге пройдет благодарственный молебен в честь прибытия иконы Николая Чудотворца Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге утром 18 апреля 2023 года пройдет благодарственный молебен в честь прибытия в город иконы Николая Чудотворца. Святыня была привезена из Донбасса и передана храму святителя Алексия при Госпитале для ветеранов войн. Об этом сообщили в городской администрации.

- Эта икона – символ нашей общей истории, нашей связи с Донбассом. Знаменательно, что икона Николая Чудотворца будет передана в храм при Госпитале для ветеранов войн, где проходят реабилитацию участники СВО, защищавшие жителей нашего нового региона, - сказал Александр Беглов.

Икона долгое время хранилась в одном из храмов в Донбассе. Она была написана монахами Киево-Печерской Лавры. Впоследствии храм был разрушен, но икону удалось спасти прихожанам. После они передали ее добровольцам, которые вывезли святыню в Петербург.

Начальник госпиталя Максим Кабанов преподнесет икону настоятелю храма – отцу Алексею. Молебен в честь передачи святыни состоится в храме при госпитале в 9:30 часов утра 18 апреля.