В Калининском районе Петербурга начали продавать новые квартиры

ЖК Master Place. Фото: пресс-служба РСТИ.

В Калининском районе Петербурга стартовали продажи квартир во второй очереди ЖК Master Place от холдинга «РСТИ» (Росстройинвест), расположенном на проспекте Маршала Блюхера.

Во вторую очередь входит 19-этажный корпус на 227 квартир общей площадью 8000 квадратных метров и подземной парковкой на 60 мест.

В новом корпусе расположились самые разные квартиры: от студий до двухкомнатных. Есть интересные варианты с европланировкой и просторной кухней-гостиной. Любителей солнца заинтересуют студии с тремя окнами или квартиры с окном в ванной комнате.

Жилье во второй очереди сдается без отделки, в отличие от первой, где есть варианты как с черновой, так и с чистовой отделкой.

Чтобы стать счастливым обладателем новой квартиры мечты, можно внести 100% оплату, взять ипотеку или оформить рассрочку. По плану корпус будет сдан в эксплуатацию в третьем квартале 2025-го.

Напомним, ЖК Master Place состоит из двух корпусов высотой 6-7 и 19 этажей на 417 квартир общей площадью 16 000 квадратных метров. Внутри в закрытом дворе обустроят детские и спортивные площадки и места для отдыха.