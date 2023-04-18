Тонущего мальчика спасли из водоема в лесополосе под Петербургом

Мальчика спасли от утопления в водоеме в лесу под Петербургом / Фото: vk.com/9online

Под Санкт-Петербургом мальчик из Мурино чудом не утонул в водоеме в лесополосе. 13-летний подросток убежал гулять в весенний лес и каким-то образом оказался в воде. Сам выбраться мальчишка не мог. На его счастье в это время рядом оказались охранники одного крупного предприятия, которые проверяли газопровод. Об этом 18 апреля 2023 года рассказали в социальных сетях.

- Подросток из Мурино чудом не утонул в лесополосе между деревней Лаврики и СНТ "Лаврики". Рядом с веткой газопровода провалился в воду мальчик 13 лет, проживающий на Привокзальной площади, - рассказали в Сетях.

В это время охранники проводили плановый обход газопровода, проверяя, нет ли в нем незаконных врезок. В 17:40 часов спасатели достали живого мальчика из воды. После этого его направили в Токсовскую районную больницу.

Отмечается, что на место съехались аварино-спасательное формирование Всеволожского района, а также участковый полиции.

Как именно мальчик оказался в лесу, а тем более в воде, на данный момент неизвестно.