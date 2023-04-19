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Клиника года Санкт-Петербург19 апреля 2023 9:58

Как один визит помог услышать голос близкого

Рассказываем реальную историю пациента Медицинского Центра коррекции слуха «ТопФон»
Иван МАЛЬКОВ
Дмитрий обнаружил проблемы со слухом, когда ему исполнилось 50 лет.

Дмитрий обнаружил проблемы со слухом, когда ему исполнилось 50 лет.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В молодости я слышал вообще все, - рассказывает Дмитрий Ставров. - За окном машина проедет, так я с шестого этажа мог понять, что у нее глушитель барахлит. А когда соседи за стеной говорили, то почти каждое слово мог разобрать. Недавно мне исполнился пятый десяток, и жена сказала, что когда она в соседнюю комнату уходит, то для меня будто испаряется. Обращается ко мне, а я ноль реакции. Я призадумался и понял, что и верно, не слышу ее. Да и часто что-то стал пропускать целые фразы, когда телевизор смотрю или радио слушаю. Пришлось признать: стал глохнуть.

По словам Дмитрия, сначала он не хотел обращаться к врачу. Пойти к специалисту его убедила жена.

- Когда я решился наконец сходить на прием и понять, что мне делать, жена посоветовала идти в Медицинский Центр коррекции слуха «ТопФон», - вспоминает Дмитрий Ставров. - Помню, как в молодости на медосмотрах врач проверял мой слух тем, что шептал сначала в одно ухо, а потом в другое. Думал, будет так же, и рад, что ошибся. Врач Эдуард Владимирович с улыбкой сказал, что никто мне шептать не собирается.

Сегодня «золотым стандартом» в диагностике слуха является аудиометрия, которую выполняют сурдологи и сурдоакустики. С помощью специального прибора врач проверит слух буквально за пару минут и может сделать заключение.

С помощью аудиометрии врач Эдуард Владимирович точно и быстро поставил Дмитрию диагноз.

С помощью аудиометрии врач Эдуард Владимирович точно и быстро поставил Дмитрию диагноз.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дмитрию Сергеевичу доктор диагностировал 2-ю степень снижения слуха. Сразу в клинике специалист помог пациенту подобрать и настроить слуховой аппарат.

- Пару раз в метро я видел людей со слуховыми аппаратами, - говорит Дмитрий, - но толком не знал, как эта штука работает. Врач мне все очень подробно и доходчиво объяснил, помог подобрать хорошую модель и настроил ее точно под меня. Когда пришел домой, то первым делом отвел жену в другую комнату и попросил что-нибудь сказать. Понимаю, что слышу прекрасно: не переспрашиваю, не прошу погромче. Теперь слуховой аппарат - мой незаменимый помощник в жизни. А центру «ТопФон» хочется сказать большое спасибо за то, что теперь я не боюсь навсегда перестать слышать голоса любимых людей. Периодически хожу в центр для поднастройки и проверки аппарата к уже любимому доктору Эдуарду Владимировичу.

Врачи-сурдологи говорят, что слух человека может в любой момент измениться. Чтобы не упустить момент и начать лечение вовремя, необходимо регулярно проходить аудиометрию. Специалисты смогут заметить проблему на ранней стадии и предотвратить ухудшение слуха.

КОНКРЕТНО

Медицинский центр коррекции слуха «ТопФон»

Адрес: Санкт-Петербург, Малая Морская улица, 19.

Телефоны:

8 (812) 317-03-03

8 (812) 317-07-07

8 (812) 312-05-54

+7-911-119-02-00

ВОЗМОЖНО НАЛИЧИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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