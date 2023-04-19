Как один визит помог услышать голос близкого

Дмитрий обнаружил проблемы со слухом, когда ему исполнилось 50 лет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В молодости я слышал вообще все, - рассказывает Дмитрий Ставров. - За окном машина проедет, так я с шестого этажа мог понять, что у нее глушитель барахлит. А когда соседи за стеной говорили, то почти каждое слово мог разобрать. Недавно мне исполнился пятый десяток, и жена сказала, что когда она в соседнюю комнату уходит, то для меня будто испаряется. Обращается ко мне, а я ноль реакции. Я призадумался и понял, что и верно, не слышу ее. Да и часто что-то стал пропускать целые фразы, когда телевизор смотрю или радио слушаю. Пришлось признать: стал глохнуть.

По словам Дмитрия, сначала он не хотел обращаться к врачу. Пойти к специалисту его убедила жена.

- Когда я решился наконец сходить на прием и понять, что мне делать, жена посоветовала идти в Медицинский Центр коррекции слуха «ТопФон», - вспоминает Дмитрий Ставров. - Помню, как в молодости на медосмотрах врач проверял мой слух тем, что шептал сначала в одно ухо, а потом в другое. Думал, будет так же, и рад, что ошибся. Врач Эдуард Владимирович с улыбкой сказал, что никто мне шептать не собирается.

Сегодня «золотым стандартом» в диагностике слуха является аудиометрия, которую выполняют сурдологи и сурдоакустики. С помощью специального прибора врач проверит слух буквально за пару минут и может сделать заключение.

С помощью аудиометрии врач Эдуард Владимирович точно и быстро поставил Дмитрию диагноз. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дмитрию Сергеевичу доктор диагностировал 2-ю степень снижения слуха. Сразу в клинике специалист помог пациенту подобрать и настроить слуховой аппарат.

- Пару раз в метро я видел людей со слуховыми аппаратами, - говорит Дмитрий, - но толком не знал, как эта штука работает. Врач мне все очень подробно и доходчиво объяснил, помог подобрать хорошую модель и настроил ее точно под меня. Когда пришел домой, то первым делом отвел жену в другую комнату и попросил что-нибудь сказать. Понимаю, что слышу прекрасно: не переспрашиваю, не прошу погромче. Теперь слуховой аппарат - мой незаменимый помощник в жизни. А центру «ТопФон» хочется сказать большое спасибо за то, что теперь я не боюсь навсегда перестать слышать голоса любимых людей. Периодически хожу в центр для поднастройки и проверки аппарата к уже любимому доктору Эдуарду Владимировичу.

Врачи-сурдологи говорят, что слух человека может в любой момент измениться. Чтобы не упустить момент и начать лечение вовремя, необходимо регулярно проходить аудиометрию. Специалисты смогут заметить проблему на ранней стадии и предотвратить ухудшение слуха.

КОНКРЕТНО

Медицинский центр коррекции слуха «ТопФон»

Адрес: Санкт-Петербург, Малая Морская улица, 19.

Телефоны:

8 (812) 317-03-03

8 (812) 317-07-07

8 (812) 312-05-54

+7-911-119-02-00

ВОЗМОЖНО НАЛИЧИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Реклама. ООО Олица. LjN8K2K87