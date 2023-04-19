Водитель школьного автобуса надругался над маленькими детьми в Карелии

Пострадавшим от действий водителя автобуса детям не больше 14 лет. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи Республики Карелии выясняют обстоятельства изнасилования детей в поселке Чална. В преступлении подозревают местного водителя школьного автобуса. По предварительной информации, о его действиях стало известно, когда шокирующее видео секса со школьником разослали друг другу местные жители.

Водителю школьного автобуса 66 лет. Фото: СОЦСЕТИ

- Мужчина знал о малолетнем возрасте потерпевших. Сейчас его задержали. Решается вопрос об аресте, - говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия.

Задержанному водителю школьного автобуса 66 лет, а пострадавшим детям – не больше 14. По предварительной информации, он развращал маленьких детей с 2021 года: заманивал их подарками, телефонами, приглашал в баню. Известно также, что у пенсионера есть жена.

На жителя Карелии возбудили пока только уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Расследование продолжается.